Pendant les French Days, l’abordable Apple Watch SE (2022) chute à un prix rare sur Amazon

L'Apple Watch SE (2022) est la montre connectée d'entrée de gamme d'Apple. Malgré quelques concessions, elle offre tout de même une excellente expérience, que l'on savoure encore plus quand son prix baisse. Pendant les French Days, on peut justement la trouver à son tarif le plus bas constaté sur Amazon, soit 242 euros au lieu de 279 euros.

Certains amateurs d’Apple n’ont pas un budget suffisant pour s’offrir une Apple Watch Series 9 ou une Apple Watch Ultra 2, les montres connectées les plus premium de la marque à la Pomme. Ils pourront en revanche se tourner vers l’Apple Watch SE (2022), le modèle d’entrée de gamme de la firme californienne, qui constitue une très bonne porte d’entrée dans les tocantes Apple. Si quelques concessions ont dû être faites pour maintenir un prix suffisamment bas, l’Apple Watch SE (2022) peut tout à fait plaire à celles et ceux qui peuvent se passer de quelques fonctionnalités (ECG, SpO2…) au quotidien. Pendant les French Days, elle est d’ailleurs proposée à un prix qui a rarement été aussi bas.

Les points forts de l’Apple Watch SE (2022)

Un très bon suivi de l’activité

Un excellent suivi de la fréquence cardiaque

Deux jours complets d’autonomie

Initialement proposée à 279 euros, l’Apple Watch SE (2022) (40 mm, GPS) est désormais affichée à 242 euros sur Amazon. Il s’agit du prix le plus bas constaté sur la plateforme pour ce produit.

Si, par la suite, l'offre mentionnée dans cet article n'est plus disponible, merci de jeter un coup d'œil ci-dessous afin de dénicher d'autres promotions concernant l'Apple Watch SE (2022).



Pas chère, oui, mais joliment conçue

Certes, Apple a dû faire quelques concessions sur la fiche technique de son Apple Watch SE (2022) pour maintenir un prix suffisamment bas. Par exemple, l’écran carré n’est ni incurvé, ni bord à bord, et peut afficher de larges bordures si vous optez pour un cadran coloré. De plus, l’option Always-on est absente ici. Mais qu’on se le dise : ces petits points négatifs ne suffisent pas à ternir le tableau. L’Apple Watch SE 2022 reste une montre connectée très élégante et pratique, avec sa dalle OLED LTPO bien lumineuse, y compris en plein soleil, et sa Digital Crown qui facilite la navigation dans les menus.

Cette Apple Watch SE se révèle aussi très confortable et agréable à porter, tant et si bien qu’elle peut même se faire oublier sur le poignet au cours de la journée. Le poids du boîtier en aluminium (et non en acier inoxydable, matière trop onéreuse) reste quant à lui contenu et n’excède pas les 26,4 g, hors bracelet.

Une myriade de fonctionnalités

Une Apple Watch qui n’offrirait pas un suivi de l’activité complet ne serait pas vraiment une Apple Watch. Comme ses consœurs, l’Apple Watch SE est capable de reconnaître une foule d’activités (vélo, cardio, course, marche, yoga, basket, et même natation grâce à son étanchéité jusqu’à 50 mètres) et dispose aussi d’un GPS très efficace, d’une boussole ou encore d’un altimètre. Côté santé, la montre n’est pas aussi calée puisque quelques fonctionnalités sont absentes. Elle ne peut par exemple pas mesurer la saturation en oxygène (SpO2), ni réaliser un ECG (électrocardiogramme). En revanche, on a tout de même droit au suivi du rythme cardiaque, à la détection des chutes, au suivi du sommeil et à celui des cycles menstruels.

Enfin, en ce qui concerne son autonomie, nous avons pu tenir deux jours consécutifs sans aucun problème, en ayant notamment fait une course de 45 minutes avec GPS activé au milieu. Un score excellent pour une montre connectée aussi complète. Pour la recharge, qui s’effectue avec un chargeur propriétaire magnétique classique, comptez une bonne heure. Notez aussi que la montre n’est pas compatible avec la charge sans fil Qi.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’Apple Watch SE (2022).

