Cdiscount : le TOP 9 des offres à ne pas rater pendant les French Days

Cdiscount participe évidemment aux French Days 2024 et a déjà considérablement réduit le prix de nombreuses références Tech en vue. Pour vous aider à y voir plus clair, nous vous avons concocté une petite sélection des meilleures offres actuellement disponibles sur le site.

Les French Days ont commencé dans l’Hexagone et c’est l’occasion de faire de très bonnes affaires. Parmi les nombreux participants, on retrouve évidemment Cdiscount, qui propose une tonne de produits à prix réduits. Évidemment, toutes les offres ne sont pas bonnes à prendre, nous avons alors fait le tri pour vous afin de vous proposer les véritables pépites pendant cet événement. Cet article sera régulièrement mis à jour, donc revenez y faire un tour si vous n’avez pas trouvé votre bonheur la première fois.

Les meilleures offres Cdiscount des French Days

Notez que certaines de ces offres précédemment citées pourront être cumulées avec des euros à cagnotter pour les membres CDAV. Il y a 6 jours d’essai gratuit pour les non-membres, puis 29 euros par an. Cela vous permet aussi de profiter de la livraison express gratuite.

Un grand TV Samsung de 70″ sans se ruiner

Il est aujourd’hui bel et bien possible de dénicher des téléviseurs géants de 70 pouces et plus, avec en prime des dalles 4K bénéficiant de technologies d’optimisation de l’image, à moindre coût. La preuve avec le TV Samsung 70AU7172, dont le prix ne dépasse pas les 600 euros pendant les French Days.

Les points forts du TV Samsung 70AU7172

Une grande dalle 4K de 70 pouces

Compatible HDR10

Plusieurs technologies audio

D’abord affiché à 799 euros, le TV Samsung 70AU7172 est désormais proposé à 599 euros chez Cdiscount.

Un laptop avec RTX 4060 pas cher

pour les joueurs PC, l’objectif est de mettre la main sur une configuration avec une RTX 4000, mais trouver un modèle à moins de 1 000 euros est loin d’être chose facile. Parmi les quelques modèles vendus à un rapport qualité-prix optimal, il y a le Medion Erazer Deputy P60 avec une RTX 4060 qui profite d’une belle remise pendant les French Days.

Le Medion Erazer Deputy P60 en quelques mots

Une RTX 4060 avec un Intel Core i5 de 12e génération

Un écran en Full HD rafraîchi à 144 Hz

Un SSD NVMe de 512 Go et 16 Go de RAM DDR4

D’abord à 999,99 euros, le Medion Erazer Deputy P60 est maintenant disponible en promotion à 799,99 euros chez Cdiscount.

Le MacBook Air M1 à un prix jamais vu !

Pour passer sur un laptop Apple, la solution la plus abordable reste le MacBook Air de 2020. Ce modèle qui intègre la puce M1 est toujours intéressant et se trouve à un prix très réduit grâce à cette offre du jour : 799 euros, au lieu de 1 199 euros au départ.

Qu’est-ce qu’on apprécie du MacBook Air M1 ?

Des finitions exemplaires

De bonnes performances avec la puce M1

Silencieux et endurant

Au lieu de 1 199 euros, le MacBook Air 2020 M1 est actuellement remisé à seulement 799 euros chez Cdiscount.

Un bon rapport qualité-prix pour cet aspirateur robot

Les aspirateurs robots conçus par Roborock sont toujours des valeurs sûres auxquelles on peut faire confiance pour faire le net sur nos sols. En début d’année, le constructeur a lancé sa série S8, composée de trois modèles. Le modèle classique, le Roborock S8, est d’ailleurs celui qui nous intéresse particulièrement en ces French Days. Ce robot marque non seulement des points pour sa capacité à aspirer et à laver les sols grâce à une serpillière vibrante, mais aussi pour son prix réduit.

Que retenir du Roborock S8 ?

Une aspiration puissante

Une serpillière avec vibration sonique

Une cartographie efficace

Au lieu de 599 euros au lancement, le Roborock S8 est désormais proposé à 459 euros chez Cdiscount.

Du Dyson à prix très réduit !

La période des French Days est propice aux bonnes affaires, et aujourd’hui, celles et ceux qui avaient des vues sur le Dyson V10 Absolute seront servis. Cet aspirateur balai puissant et très maniable est en effet proposé à un bon prix chez Cdiscount : 429 euros au lieu de 599 euros.

Les points essentiels du Dyson V10 Absolute

Un aspirateur maniable et pratique

Une bonne puissance d’aspiration

Une autonomie de 60 minutes

Habituellement proposé à 599 euros, le Dyson V10 Absolute est actuellement affiché à 429 euros chez Cdiscount. L’aspirateur balai est fourni avec une batterie d’accessoires.

Prix le plus bas pour cette trottinette électrique abordable de Xiaomi

La Xiaomi Electric Scooter 4 Go est la plus abordable du catalogue de la marque. Elle va à l’essentiel pour assurer les petites distances et se négocie à un prix encore plus doux grâce aux French Days : 189 euros au lieu de 299 euros.

Les atouts de la Xiaomi Electric Scooter 4 Go

Une trottinette légère, facile à transporter

Un moteur de 250 W et une vitesse de 20 km/h

Une autonomie limitée aux courts trajets

Au départ à 299 euros, la trottinette électrique Xiaomi Electric Scooter 4 Go est actuellement remisée à 189 euros seulement sur le site Cdiscount.

Une tablette Samsung abordable, ça existe !

La Samsung Galaxy Tab A9 Plus est une tablette Android convaincante pour le prix. Elle est sortie l’année dernière pour complèter le catalogue du géant coréen sur le segment de l’entrée-milieu de gamme. Pendant les French Days, son prix est encore plus attractif : 169 euros seulement, au lieu de 259 euros au départ.

Les atouts du Samsung Galaxy Tab A9 Plus

Un look soigné et compact

Un écran rafraîchi à 90 Hz

La compatibilité avec Samsung DeX

Au départ à 259 euros, la tablette Samsung Galaxy Tab A9 Plus est désormais proposé à 169 euros sur le site Cdiscount.

Le moins cher des purificateurs d’air pour les French Days

Xiaomi est aussi présent sur le marché des purificateurs d’air et cela n’étonne personne tant le constructeur chinois touche à tous les segments de la tech. Et celui des « Air Purifier » est bien profitable depuis la crise Covid puisque ces appareils sont réputés pour assainir l’air ambiant de quasiment toutes les particules fines telles que les pollens et les virus. Aujourd’hui, le Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite est disponible en forte promotion.

Le Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite en quelques points

Un purificateur qui filtre jusqu’à 99,97 % des particules fines

Capable de couvrir une surface de 43 m²

Avec plusieurs fonctionnalités programmables à distance

Au lieu de 199 euros habituellement, le Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite est maintenant disponible en promotion à 89 euros chez Cdiscount.

Une belle offre pour un smartphone Samsung

Même si ce n’est pas le dernier en date, le Samsung Galaxy A33 propose toujours de belles prestations grâce à son écran AMOLED, sa bonne polyvalence en photo et son suivi logiciel de plusieurs années. Il devient d’ailleurs plus intéressant avec cette réduction de 180 euros sur son prix de base.

Pourquoi choisir le Samsung Galaxy A33 ?

Un très bon écran Amoled lumineux

Une bonne polyvalence en photo

Suivi logiciel jusqu’à Android 16

Habituellement à 399 euros, le Samsung Galaxy A33 5G voit son prix baisser pendant les French Days, et s’affiche à 219 euros seulement sur le site Cdiscount.

