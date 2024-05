French Days : la Fnac et Darty mettent le paquet pour les derniers jours des promotions

Les French Days battent encore leur plein chez les différents e-commerçants français. Évidemment, la Fnac et Darty sont de la partie. Voici les meilleurs produits Tech en promotion que l'on recommande à cette occasion.

Les French Days ont commencé dans l’Hexagone et c’est l’occasion de faire de très bonnes affaires. Parmi les nombreux participants, on retrouve évidemment la Fnac et Darty, qui proposent une tonne de produits à prix réduits. Évidemment, toutes les offres ne sont pas bonnes à prendre, nous avons alors fait le tri pour vous afin de vous proposer les véritables pépites pendant cet événement. Cet article sera régulièrement mis à jour, donc revenez y faire un tour si vous n’avez pas trouvé votre bonheur la première fois.

Les meilleures offres Fnac-Darty des French Days

Pack Google Pixel 8 Pro à 829 euros au lieu de 1 329 euros : Fnac / Darty

Apple Watch Ultra 2 Ã 799 euros au lieu de 899 euros : Fnac

Google Pixel 8 Pro à 829 euros au lieu de 1 099 euros : Fnac / Darty

Samsung Odyssey G9 Ã 699 euros au lieu de 999 euros : Fnac / Darty

Xiaomi Mi TV Stick à 39 euros au lieu de 49 euros : FnacÂ

Lenovo Tab Extreme à 999 euros au lieu de 1 299 euros : Fnac / Darty

Asus ROG Strix SCAR Ã 2 899 euros au lieu de 3 799 euros : Fnac

Pack Samsung Galaxy Tab S9 FE Ã 449 euros au lieu de 549 euros : Fnac / Darty

Apple MacBook Pro 14 M3 Ã 1 799 euros au lieu de 1 999 euros : Fnac / Darty

Xiaomi Buds 3 Ã 39,99 euros au lieu de 129,99 euros : Fnac /Â Darty

Bose Smart Ultra Soundbar à 799 euros au lieu de 999 euros : Fnac / Darty

Hisense PX2-PRO Trichroma 4K Ã 1 999 euros au lieu de 2 999 euros : Fnac / Darty

L’un des meilleurs photophones se met en pack

Avec les French Days, c’est le moment de faire le plein de technologie. Parmi les bonnes affaires du jour, on retrouve ce pack proposé par la Fnac et Darty qui regroupe le Google Pixel 8 Pro et les Buds Pro à moins de 830 euros. Les deux font la paire puisque vous pourrez profiter du savoir faire de la firme Mountain View à un prix plus doux.

Le pack Google Pixel 8 Pro, c’est quoi ?

Un téléphone soigné avec un écran bien calibré

Des photos ultra-plaisante boostées à l’IA

Sans oublier les 7 ans de mises à jour

Bonus : des écouteurs ANC offerts

Avec un prix barré à 1 329 euros, le pack Google Pixel 8 Pro avec Pixel Buds Pro est actuellement remisé à 829 euros sur le site de la Fnac. Cette offre aussi disponible chez Darty.

La meilleure montre connectée selon Apple

L’Apple Watch Ultra 2 est quasiment une copie de sa prédécesseure, mais elle a tout de même bénéficié de quelques améliorations qui la rendent tout à fait digne d’intérêt. Et la bonne nouvelle, c’est que si elle a été lancée à un prix vraiment très élevé, ce dernier vient de diminuer fortement chez la Fnac.

Les points forts de l’Apple Watch Ultra 2

Un écran toujours aussi beau

Les nouveautés sympathiques de watchOS 10

Une meilleure autonomie

Lancée à 899 euros, l’Apple Watch Ultra 2 est désormais proposée à 799 euros sur fnac.com.

Le photophone par excellence

Le Google Pixel 8 Pro veut vous accompagner longtemps et met en avant un design soigné, des performances photos excellentes, et une interface toujours aussi fournie et intéressante. Seul hic, la hausse de prix… La firme nous a habitués à des smartphones au rapport qualité-prix excellent. Heuresement, le Google Pixel 8 Pro devient plus recommandable notamment grâce à cette remise de 270 euros lors des French Days.

Les points intéressants du Google Pixel 8 Pro

Un design avec dos mat très réussi et un écran bien calibré

Une expérience photo au top et les fonctionnalités IA

7 ans de mises à jour OS

Vendu à 1 099 euros à sa sortie, le Google Pixel 8 Pro (128 Go) s’affiche à 829 euros actuellement sur le site de la Fnac et aussi sur le site Darty.

Un moniteur gaming Qled bien immersif avec sa dalle de 49″

L’écran PC gaming Samsung Odyssey G9 possède toutes les caractéristiques qu’on souhaite pour jouer dans les meilleures conditions qui soit, le tout dans un format immense. En ce moment, il coûte 300 euros moins avec les French Days.

Le Samsung Odyssey G9, c’est quoi ?

Une dalle Qled géante de 49 pouces

Un courbure de 1000R

Taux de rafraîchissement jusqu’à 240 Hz et 1ms

Compatible AMD FreeSync

D’abord à 1 499 euros, l’écran Samsung Odyssey G9 (G95C) est affiché à 799,99 euros sur le site de la Fnac, mais grâce à une ODR, il tombe à 699,99 euros sur le site de la Fnac et Darty.

Une bonne alternative abordable aux box TV

Les dongles HDMI représentent l’une des meilleures solutions pour connecter un téléviseur qui ne l’est pas. Ils permettent de profiter d’une offre multimédia de grande qualité sans vous ruiner, comme c’est le cas avec le Mi TV Stick de Xiaomi qui se négocie à moins de 40 euros.

Que retenir du Xiaomi Mi TV Stick ?

Un dongle compact et télécommande pratique

L’interface Android TV relativement fluide

La fonction Chromecast intégrée

Proposé de base à 49,99 euros, le Xiaomi Mi TV Stick est actuellement remisé à 39,99 euros chez la Fnac.

Les écouteurs sans fil vraiment pas chers des French Days

Si vous avez un budget serré, mais que vous souhaitez tout de même acquérir des écouteurs sans fil équipés de la réduction de bruit active, technologie souvent réservée aux références onéreuses, vous pourrez par exemple vous diriger vers les Xiaomi Buds 3. Ces true wireless confortables et complets sont en effet proposés à un très bon prix : 39,99 euros au lieu de 129,99 euros.

Ce qu’il faut savoir à propos des Xiaomi Buds 3

Une isolation passive grâce au format intra-auriculaire

La réduction de bruit active présente

Une bonne autonomie

Initialement proposés à 129,99 euros, les Xiaomi Buds 3 sont désormais disponibles à 39,99 euros à la Fnac et chez Darty.

Déjà une promotion pour le MacBook Pro 14 M3

Vous en avez assez de votre vieux MacBook et le MacBook Pro 14 M3 vous fait de l’œil depuis sa sortie ? Bonne nouvelle, son prix vient de descendre fortement à la Fnac et chez Darty. À l’occasion des French Days, on le trouve avec 200 euros de réduction.

Les points forts du MacBook Pro 14 M3

La puissance de la puce M3

Un écran 14 pouce lumineux

Silencieux et une très bonne autonomie

Au lieu de 1 999 euros habituellement, le MacBook Pro 14 M3 est maintenant disponible en promotion à 1 799 euros chez la Fnac et Darty.

Le pack tablette Samsung idéal pour toute la famille

La Galaxy Tab S9 FE est une tablette qui s’inspire des modèles plus premium de sa génération, avec quelques compromis pour adoucir son prix. Et, grâce aux French Days, on la trouve dans un pack avec 100 euros de moins.

La Samsung Galaxy Tab S9 FE en bref

Une tablette soignée équipée d’un écran de 10,9 pouces à 90 Hz

Une puce Exynos 1380 efficace et la fluidité de OneUI

Une autonomie confortable

Habituellement vendu à 549,99 euros, le pack Samsung Galaxy Tab S9 FE avec étui de protection est désormais proposé à 449,99 euros sur le site de la Fnac et Darty.

Une config hors norme pour un prix qui l’est un peu moins

Plus qu’imposant, l’Asus ROG Strix SCAR 17 est équipé de la crème de la crème des composants informatiques de 2023. Un PC Gamer qui ne plaira pas à tout le monde, mais avec une réduction de 900 euros, cela pourrait changer : au lieu de 3 799,99 euros, il est proposé à 2 899,99 euros à la Fnac et chez Darty à l’occasion des French Days.

Les points forts de l’Asus ROG Strix SCAR 17

Le plus puissant, tout simplement

Ecran bien calibré et performant

De bonnes basses sur les haut-parleurs

Au lieu de 3 799 euros habituellement, l’Asus ROG Strix SCAR 17 est maintenant disponible en promotion à 2 899 euros chez la Fnac et Darty.

La barre de son premium avec 200 € de remise

La Bose Smart Ultra Soundbar est encore aujourd’hui la barre de son la plus aboutie du spécialiste Bose. Sous ses faux airs de copie conforme de la Bose Smart SoundBar 900, la dernière création signée Bose embarque une intelligence artificielle pour doper les dialogues. Et pour l’avoir testée, cette barre de son nous a enchantés, surtout lorsque son prix passe de 999,99 à 799,99 euros.

Les points forts de la Bose Smart Ultra Soundbar

Une barre de son simple à utiliser et qui se suffit à elle-même

D’excellentes performances à faible et fort volume, autant pour les graves que les aigus

Compatible avec AirPlay 2, Spotify Connect et Chromecast

Au lieu de 999,99 euros habituellement, la Bose Smart Ultra Soundbar est maintenant disponible en promotion à 799,99 euros chez la Fnac et Darty.

Une tablette pour les pros

La tablette Lenovo Tab Extreme est un modèle qui ne ressemble à aucun autre avec son grand écran OLED 3K compatible Dolby Vision et HDR10+. Une référence ultra haut de gamme que l’on peut actuellement trouver à 999 euros au lieu de 1 299 euros à la Fnac et chez Darty pendant les French Days.

Ce que propose la Lenovo Tab Extreme

Un écran OLED 3K 120 Hz de 14,5 pouces

Compatible Dolby Vision, HDR10+, Dolby Atmos

Une batterie de 12 300 mAh

Initialement affichée à 1 299 euros, la Lenovo Tab Extreme (256 Go, stylet fourni) est désormais proposée à 999 euros à la Fnac et chez Darty.

Un vidéoprojecteur 4K de qualité

Le vidéoprojecteur Hisense PX2-PRO est taillé pour les séances cinéma à la maison grâce à sa capacité à projeter de très grandes images nettes et ultra détaillées. Le hic, c’est que ce modèle est très onéreux. Mais pendant les French Days, une réduction à la Fnac et chez Darty permet d’adoucir la facture : les deux sites proposent en effet ce modèle à 1 999 euros au lieu de 2 990 euros.

Les points forts du vidéoprojecteur Hisense PX2-Pro

De grandes images en 4K jusqu’Ã 130 pouces

Une luminosité de 2 400 lumens

Compatible HDR10, HLG, Dolby Vision, Dolby Atmos

Le système d’exploitation Vidaa U

Lancé à 2 999 euros, le vidéoprojecteur Hisense PX2-Pro est désormais proposé à 1 999 euros à la Fnac et chez Darty.

