Bose QC Earbuds II : moitié prix lors des soldes pour ces écouteurs avec la meilleure réduction de bruit du marché

Arrivé tardivement sur le marché des écouteurs sans fil, Bose en est aujourd'hui un des acteurs majeurs et c'est notamment grâce à ses QuietComfort Earbuds II dotés de l'une des meilleures réductions de bruit active du marché. Pendant les soldes d'été, ces petits concentrés de technologie audio sont disponibles à 169,99 euros au lieu de 299,95 euros chez Amazon.

Même pour le dernier jour, les soldes d’été continuent de nous livrer des pépites avec des offres que l’on risque de ne pas revoir de sitôt après la clôture de l’événement. Parmi elles, les Bose QuietComfort Earbuds II profitant d’une réduction inédite. Ces écouteurs sans fil sont reconnus pour leurs performances sonores, mais également leur réduction de bruit active qui les mettrait sur un pied d’égalité avec les fameux Apple AirPods Pro 2. Chez Amazon, ces petites merveilles sont quasi à moitié prix.

Ce qu’il faut retenir des Bose QuietComfort Earbuds II

Un petit gabarit avec un confort irréprochable

Une bonne qualité sonore

L’une des meilleures réduction de bruit du marché

Une excellente autonomie

Au lieu de 299,95 euros habituellement, les Bose QuietComfort Earbuds II sont maintenant disponibles en promotion à 169,99 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant les Bose QuietComfort Earbuds II. Le tableau s’actualise automatiquement.

Des écouteurs sans fil compacts et confortables

Jusque récemment encore, Bose restait discret sur le marché des écouteurs sans fil mais le constructeur américain a su s’imposer rapidement avec sa gamme des QC Earbuds. La première génération était une franche réussite tandis que leur successeur ci-présent confirme ce savoir-faire. Les QC Earbuds II sont plus compacts de 33 % et plus légers que leur grand frère, avec leur format semi-intra-auriculaire, ils sont confortables et peuvent être portés des heures durant. On peut toutefois regretter que leur boîtier ne soit pas aussi bien fini.

Du côté de l’autonomie, le constructeur américain annonce une durée de six heures par charge, que ce soit en mode transparence ou avec la réduction de bruit active. Lors de notre test, ils ont tenu exactement 6h51 avec le volume à 70 %, l’ANC réglée au maximum et le codec AAC, la promesse est donc largement tenue. Le boîtier fournit trois charges supplémentaires, ce qui donne une autonomie totale de 24 heures. Du côté de la recharge, 20 minutes suffisent à récupérer deux heures d’écoute tandis que le boîtier refait le plein en deux heures (une heure pendant notre test).

L’une des meilleures réductions de bruit du marché

Avec ses QuietComfort Earbuds II, Bose se targue de proposer la meilleure réduction de bruit active du marché, casques et écouteurs confondus. Cette ANC peut descendre jusqu’à -40 dB dans les fréquences graves et jusqu’à -27 dB dans les médiums qui sont beaucoup plus complexes à atténuer. L’intensité de la réduction s’étale sur 11 niveaux avec le niveau 1 comme étant le plus transparent. Dans la pratique, les QC Earbuds II font aussi bien que les AirPods Pro 2, sauf que ces derniers proposent une meilleure réduction dans les fréquences aigües.

Enfin, du côté des performances audio, les QC Earbuds II s’appuient sur les mêmes transducteurs que la première génération sans que le constructeur américain n’avance plus de détails quant à leurs caractéristiques. Pour ce qui est du Bluetooth, ils ne sont compatibles qu’avec les codecs SBC et AAC. Comme d’habitude avec les produits Bose, on a une belle mise en avant des graves et des médiums, les QC Earbuds II proposent un son riche et profond avec une belle mise en valeur des voix qui sont finement détaillées. Les aigus sont légèrement en retrait mais un égaliseur est disponible sur l’application de Bose pour corriger cela.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur les Bose QuietComfort Earbuds II.

Ne ratez rien des soldes d’été 2024 avec Frandroid

Les soldes d’été 2024 se déroulent du mercredi 26 juin à 8h jusqu’au mardi 23 juillet prochain inclus. Pendant ces 4 semaines de promotions, il y aura plusieurs démarques qui interviendront chaque semaine pour rajouter de nouvelles offres, ou même pour davantage baisser les prix des produits encore en stock.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Suivez notre notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoignez notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Téléchargez notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’été

Abonnez-vous à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.