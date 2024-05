Deux mois après sa sortie, le MacBook Air 15 M3 est déjà en promotion sur Amazon

Le très puissant MacBook Air 15 M3 est présent depuis peu de temps sur le marché, mais cela ne l'empêche pas d'être d'ores et déjà en promotion : sur Amazon, on le trouve en effet à 1 849 euros au lieu de 2 059 euros dans sa version 16 + 512 Go.

C’est en mars dernier qu’Apple a dévoilé sa nouvelle gamme de MacBook Air, des ultraportables boostés par la récente puce M3 du constructeur. Un processeur qui permet au MacBook Air de proposer des performances très solides, sans grande surprise. Aujourd’hui, c’est le modèle Air 15 M3 qui nous intéresse particulièrement puisque deux mois seulement après sa sortie, il bénéficie déjà de 210 euros de réduction.

Les points essentiels du MacBook Air M3

Un design épuré

Une dalle excellente en 15,3 pouces

Les performances de la puce M3

Initialement proposé à 2 059 euros, le MacBook Air 15 M3 (16 + 512 Go) est désormais affiché à 1 849 euros chez Amazon.

Des finitions toujours aussi exemplaires

Pour son MacBook Air 15 M3, Apple n’a pas opté pour un changement de design révolutionnaire puisque cet ultraportable est tout simplement identique à son prédécesseur, le MacBook Air M2. On retrouve ainsi le même châssis, la même encoche un peu disgracieuse que l’on n’avait déjà peu apprécié sur le modèle précédent, ainsi que le même poids de 1,51 kg. Ce n’est certes pas le plus léger des ultraportables, mais le MacBook Air 15 M3 reste un laptop très compact que l’on peut facilement transporter. Dans l’ensemble, on a droit à un ultraportable très bien conçu, qui profite de finitions exemplaires comme Apple sait bien le faire.

Au niveau de l’écran, la firme de Cupertino a misé sur une dalle LCD de 15,3 pouces. Si celle-ci offre, comme toujours, une belle luminosité, de beaux contrastes et des couleurs réalistes, on regrette que la marque n’ait toujours pas misé sur l’OLED, technologique qu’elle réserve à de futurs MacBook Pro. On se console avec cette belle diagonale qui apporte un confort de travail non négligeable : on peut par exemple travailler avec deux fenêtres côte à côte sans se sentir à l’étroit. Et si cela n’est toujours pas assez pour vous, sachez que le MacBook Air 15 M3 peut être branché à deux écrans externes, contre un seul pour le M2.

Des performances décuplées

La pièce maîtresse de ce MacBook Air 15 M3 est inscrite dans son nom : c’est bien sûr cette puce M3 bien puissante qu’elle renferme. Lors de notre test, nous avons remarqué de beaux progrès par rapport à la M2, notamment sur la partie graphique qui montre une évolution de près de 75 % entre le MacBook Air M2 et M3. Dans les applications créatives comme Photoshop, le MacBook Air M3 reste robuste, bien plus robuste que le modèle M2, notamment lorsqu’elles sont accélérées par le GPU. Notez toutefois que le MacBook Air, idéal pour une utilisation de travail et de la bureautique, est moins puissant que le MacBook Pro, qui s’adresse davantage aux personnes plus exigeantes ayant besoin d’enchaîner des tâches très gourmandes en ressources.

Autrement, un SSD de 512 Go complète le tout et a même été amélioré par rapport à la génération précédente grâce notamment à l’ajout une seconde puce mémoire NAND qui permet de bénéficier de débits supérieurs. Enfin, côté autonomie, Apple promet jusqu’à 18 heures d’autonomie en lecture vidéo et 15 heures lors de la navigation internet via Wi-Fi. Lors de notre test, la machine a survécu un jour et demi avant de descendre en dessous des 10 % pour une utilisation de travail typique (bureautique, navigation, lecture de vidéo, envois de fichiers…). C’est très rassurant. Côté recharge, deux heures seront nécessaires pour remettre la machine à 100 % avec le chargeur compact de 30 W.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du MacBook Air 13 M3.

