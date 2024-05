Cette barre de son haut de gamme Philips (7.1, Dolby Atmos) perd 41 % de son prix

Envie d’ajouter à votre TV une barre de son pour une meilleure expérience audio ? La Philips Fidelio FB1 semble toute trouvée pour booster le son de vos films et séries. Elle s’accompagne de deux enceintes sans fil, et passe de 1 199 euros à 699 euros grâce à cette offre.

Si vous avez récemment investi dans un TV 4K, le bon réflexe serait de renforcer l’immersion visuelle par une meilleure expérience sonore en ajoutant une barre de son à vos équipements. On en trouve pour tous les budgets et si vous visez le haut de gamme, il n’est pas rare de trouver des références à plus de 1000 euros. Sauf pour cette référence de chez Philips, la Fidelio FB1, vendue à un meilleur rapport qualité-prix, et avec deux enceintes sans fil en prime, est à moins de 700 euros.

Ce qu’il faut retenir de la Philips Fidelio FB1

Une barre de son 7.1.2 avec une puissance totale de 310 W

Elle est compatible Dolby Atmos et DTS:X

Des enceintes sans fil compatible Ambilight

Au lieu d’un prix barré à 1 199,99 euros, la barre de son Philips Fidelio FB1 + deux enceintes sans fil Fidelio FS1 s’affiche à présent à 699,99 euros sur le site Darty. Cette offre est également disponible sur le site de la Fnac.

Une barre de son qui réussi à se fondre dans le décor

La Philips Fidelio FB1 est une barre de son élégante et profite de jolies finitions qui mettent en valeur la grille métallique fine sur les faces avant et supérieure. Elle pèse tout de même 7,2 kilos, mais sa finesse permet de la glisser facilement sous votre téléviseur sans nuire à votre décoration. Elle ne fera pas tache sous votre téléviseur et vous pourrez tout aussi bien la fixer au mur. D’ailleurs, peu importe la forme ou la taille de votre pièce, la barre de son de Philips est capable de calibrer la pièce. Elle mesure la manière dont le son circule dans la pièce, et ajuste la sortie de chaque canal pour garantir un bon rendu sonore.

Côté connectique, vous pourrez compter sur une entrée optique et une entrée HDMI, mais aussi une sortie HDMI eARC et une entrée mini-jack 3,5 mm. Quant à la partie connectivité, la diffusion des musiques est possible en Bluetooth à partir d’un smartphone ou d’une tablette. AirPlay 2 et Chromecast sont également compatibles avec la barre de son FB1. On retrouve aussi la compatibilité avec le système DTS Play-Fi pour une gestion facilitée des enceintes en mode multiroom et une transmission audio en haute résolution.

Elle ira à merveille avec un TV Philips

La Fidelio FB1 regroupe un total de 15 haut-parleurs configurés en 7.1.2, dont deux haut-parleurs frontaux et deux plafonniers pour diffuser un effet surround. Avec ce système sonore, la barre de son fait preuve de performances sonores très convaincante. Le son est équilibré et ne manque pas de puissance, ni de profondeur avec la présence des deux enceintes sans fil FS1 qui une fois synchronisé offre une puissance de 620 W.

Les Philips Fidelio FS1 sont des enceintes satellites qui ont la particularité d’être compatibles avec le système d’éclairage Ambilight des téléviseurs de la firme néerlandaise grâce à des LED synchronisable. De quoi étendre la luminosité du téléviseur à d’autres endroits de la pièce pour en prolonger l’immersion. Ensemble, la barre de son et les deux caissons de basse créait un système 7.1.4. D’ailleurs, la barre de son prend en charge le Dolby Atmos et le DTS:X pour un son plus riche. Certifiée IMAX Enhanced, elle est capable de reproduire le plus fidèlement possible toute la plage dynamique des mixages sonores compatibles, des films et séries.

