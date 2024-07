Samsung Galaxy Tab A9 Plus : une tablette familiale soldée avec 110 € de remise chez Cdiscount

La Galaxy Tab A9 Plus a beau être récente, cette tablette entrée de gamme profite des soldes d’été pour s’afficher à un prix plus réduit sur Cdiscount : seulement 149 euros au lieu de 259,90 euros.

Seulement quelques mois après la sortie des tablettes haut de gamme Galaxy Tab S9, Samsung a lancé sa dernière gamme de tablettes d’entrée de gamme, les Samsung Galaxy Tab A9. Seuls deux modèles constituent cette série : la Galaxy Tab A9 et la Galaxy Tab A9 Plus, cette dernière étant dotée d’un écran plus grand et plus fluide, et c’est elle qui nous intéresse ici. Aujourd’hui, la Samsung Galaxy Tab A9 Plus profite d’une réduction de 110 euros.

La Samsung Galaxy Tab A9 Plus, c’est quoi ?

Une dalle TFT de 11 pouces rafraîchie à 90 Hz

Les performances d’un Snapdragon 695

Compatible avec Samsung DeX

Au lieu de 259,90 euros habituellement, la Samsung Galaxy Tab A9 Plus (64 Go) est maintenant disponible en promotion à 149 euros chez Cdiscount.

Une grande entrée de gamme

Par rapport à sa petite sœur, la Samsung Galaxy Tab A9 Plus présente quelques avantages, à commencer par un plus grand écran qui fait ici 11 pouces contre 8,7 pouces pour la Galaxy Tab A9. Elle ne manque pas non plus d’être élégante avec son dos en aluminium et des finitions impeccables, mais on peut regretter qu’elle ne soit pas plus borderless. L’écran est une dalle TFT en définition WUXGA (1 920 x 1 200 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, alors qu’il est de seulement 60 Hz sur la Galaxy Tab A9.

Autre avantage par rapport à sa petite sœur : la Samsung Galaxy Tab A9 Plus embarque quatre haut-parleurs au lieu de deux et ceux-ci sont compatibles avec le Dolby Atmos pour profiter d’une restitution sonore plus immersive. Enfin, la Samsung Galaxy Tab A9 Plus embarque une batterie avec une plus grande capacité que celle de la Galaxy A9, elle est de 7 040 mAh au lieu de 5 100 mAh. D’après le constructeur sud-coréen, cela lui permet de profiter d’une autonomie de 13 heures en navigation web.

Une tablette pour le divertissement et le multitâche

Pour ce qui est des performances, la Samsung Galaxy Tab A9 Plus s’appuie sur un processeur Snapdragon 695. Quand bien même elle ne parvient pas à la cheville des tablettes de la gamme S9, la Galaxy Tab A9 Plus se montre plus compétente que ses concurrentes sur le même segment tarifaire. Cette tablette s’en sort avec des prestations plus qu’honorables et se montre à l’aise dans la majorité des tâches du quotidien, de la navigation au divertissement avec le streaming et un peu de gaming.

La Samsung Galaxy Tab A9 Plus gère aussi très bien la partie multitâche et se veut être une tablette axée vers la productivité, en particulier grâce à Samsung DeX qui divise l’écran en trois fenêtres différentes ou encore le Quickshare qui permet de partager rapidement des données vers un autre appareil Samsung Galaxy. Pour dernière précision, la Samsung Galaxy Tab A9 Plus tourne sous Android 13 avec la surcouche One UI 5.1, elle n’a donc pas les fonctions de Galaxy AI. Enfin, cette tablette n’est pas compatible avec le S-Pen.

