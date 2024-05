Cette petite caméra d’extérieur qu’on a noté 9/10 perd la moitié de son prix sur Amazon

Envie d’une caméra pour pouvoir toujours garder un œil à votre domicile ? Celle de TP-Link dédié pour l’extérieur est en promo : 39 euros seulement, contre 90 euros habituellement.

Sur le secteur des caméras connectées, beaucoup demandent un budget important, mais il existe quelques exceptions, comme la marque TP-Link avec sa gamme Tapo. Le constructeur a dans son catalogue des références performantes et relativement accessibles, c’est le cas par exemple de la Tapo C510W qui perd 55 % de son prix.

Les points forts de la Tapo C510W

Une caméra extérieure qui offre une bonne qualité d’image

Des fonctionnalités complètes

Détecte les mouvements efficacement

Sortie au prix conseillé de 90 euros, puis remisée à 69 euros, la caméra TP-Link Tapo C510W est actuellement en promotion à 39,90 euros sur le site d’Amazon.

Une caméra extérieure discrète

La Tapo C510W est une caméra de sécurité qui est en forme de dôme suspendu dont la base est capable d’offrir une vision à 360°. Certifiée IP65, la C510W est avant tout pensée pour l’extérieur, mais pourra aussi être utilisée en intérieur, où il suffit de la poser « à l’envers ».

Pour la faire fonctionner, ce modèle filaire est alimenté à l’aide d’une prise électrique. La configuration est relativement simple et nécessite simplement de télécharger l’application TP-Link Tapo. En choisissant la caméra dans la liste des produits compatibles, la mise en route est très bien guidée étape par étape.

Des images de très bonne qualité, et des fonctionnalités complètes

Avec son capteur 2K, la C510W délivre des images de très bonne qualité en journée. Il est possible d’effectuer des zooms dans l’image sans trop perdre en qualité et d’identifier sans mal une personne qui entre dans le champ, et ce, même à plusieurs mètres de distance. De nuit, la qualité générale de l’enregistrement est dégradé, mais les images restent exploitables. Équipés de projecteurs LED, ils prennent du sens pour éclairer légèrement le trajet de l’utilisateur ou faire fuir d’éventuels intrus.

La caméra est capable de détecter les mouvements, lors de notre test, aucun mouvement n’a été manqué par l’appareil et la détection des humains s’est montrée relativement efficace. Les notifications sont envoyées instantanément et il est ensuite possible de consulter l’historique au sein de l’application. Celle-ci donne un accès direct au flux vidéo, mais permet aussi parler et d’entendre son interlocuteur grâce à la présence d’un haut-parleur et d’un microphone. Enfin, les images capturées peuvent être stockées en local, sans avoir à utiliser le cloud de la marque. Une bonne chose, quand la plupart facturent cette fonction.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test sur la TP-Link Tapo C510W.

Si vous souhaitez comparer la caméra de surveillance connectée de TP-Link avec d’autres références disponibles sur le marché, n’hésitez pas à consulter notre guide des meilleures caméras de surveillance connectées du moment.

