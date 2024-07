Bose QuietComfort : noté 9/10, le remplaçant du QC 45 est à moitié prix pour le Prime Day

Le casque Bose QuietComfort a remplacé, l'an dernier, le QuietComfort 45. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce modèle à réduction de bruit active est un excellent modèle, que l'on a d'ailleurs noté 9/10 après notre test. Une référence ultra efficace que l'on trouve actuellement à un bien meilleur prix lors du Prime Day sur Amazon : 189 euros au lieu de 359 euros.

Le casque Bose QuietComfort, héritier du QC 45, a été lancé l’an dernier et il nous a tellement plu qu’on lui a donné l’excellente note de 9/10 au terme de notre essai. Il faut dire qu’il a de nombreux atouts, à commencer par son excellente réduction de bruit active, mais venant de cette marque, ce n’est pas vraiment étonnant. Une telle qualité se paie évidemment et le Bose QuietComfort n’est, à la base, vraiment pas donné. Heureusement, une réduction du Prime Day permet actuellement de faire réduire le prix de moitié.

Ce qu’il faut savoir sur le Bose QuietComfort

Un casque léger et confortable

Une réduction de bruit active épatante

Une autonomie qui dépasse la journée

Initialement affiché à 359,99 euros, le Bose QuietComfort (livré avec un étui souple) est aujourd’hui proposé à 189 euros sur Amazon.

Le confort avant tout

Le premier atout du Bose QuietComfort est inscrit dans son nom. Oui, ce casque audio est très confortable : les coussins de ce modèle circum-aural englobent bien les oreilles et la pression exercée sur le crâne est très douce. La mousse à mémoire de forme est très tendre, le contact du cuir synthétique agréable et l’arceau est tout aussi confortable. Son poids plume de 240 g est aussi un vrai bon point. Bref, le casque peut être porté assez longuement sans ressentir de gêne.

Et vous pourrez d’ailleurs utiliser ce casque pendant de nombreuses heures d’écoute sur une seule charge puisque lors de notre test, nous avons mesuré 26 heures d’autonomie à 50 % du volume d’un iPhone. C’est tout simplement excellent, compte tenu des excellentes performances de l’ANC et de la restitution musclée des plus basses fréquences. Le Bose QuietComfort brille aussi côté recharge, puisque 2 heures suffisent pour refaire le plein. Et pour les plus pressés, sachez que 15 minutes de charge permettent de profiter de 3 heures d’autonomie.

L’une des meilleures réductions de bruit actives

Bose maîtrise comme peu d’autres concurrents la technologie de réduction de bruit active, et son modèle QuietComfort le prouve bien. C’est simple : ce casque a tout à fait sa place dans le top 3 des meilleures ANC. Avec cette technologie activée, le QuietComfort parvient à éradiquer les sons les plus graves qui nous entourent tandis qu’il réussit à atténuer les bruits clairs. Évidemment, certains sons arrivent toujours aux oreilles, mais ils ne sont plus gênants et la musique écoutée les couvre sans difficulté. Notez qu’il y a aussi un mode « attentif » qui, en mixant les bruits environnants avec la musique, permet d’entendre ce qui se passe autour de soi.

Côté audio, le Bose QuietComfort offre un son généreux et clair, très dynamique, avec une belle mise en avant des graves (très denses) et des aigus. Un égaliseur est d’ailleurs disponible sur l’application Bose Music pour ajuster les sonorités. En revanche, sachez qu’en mode passif (avec son câble mini-jack, donc), la balance tonale est moins flatteuse, et l’aigu trop timide. Enfin, le Bluetooth multipoint est de la partie : on peut donc utiliser deux sources sans avoir à se déconnecter de l’une pour l’autre. La transmission est d’ailleurs bien stable et atteint 10 mètres au travers d’une cloison mince ou d’un plancher.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du casque Bose QuietComfort.

Amazon Prime Day 2024 : tout ce qu’il faut savoir

Le premier Prime Day de l’année 2024 se déroule du 16 au 17 juillet. Cependant, les promotions mises en avant ne sont pas accessibles à tout le monde. Les offres sont exclusivement réservées aux membres Prime.

Comment s’abonner gratuitement à Amazon Prime ?

Pour bénéficier des prix attractifs du Prime Day, il est indispensable d’être membre Amazon Prime. Si vous êtes déjà abonnés au service, vous n’avez rien de plus à faire. En revanche, si ce n’est pas encore le cas, sachez qu’il est possible de bénéficier d’un essai de 30 jours, ou 90 jours si vous êtes étudiant. Cela concerne uniquement les nouveaux comptes ou celles et ceux qui n’ont pas été abonnés au service depuis un certain temps.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.