Voilà un prix mensuel plus que raisonnable pour ce forfait mobile généreux en data

Les opérateurs virtuels proposent encore et toujours des offres hyper intéressantes côté forfait mobile, avec des enveloppes généreuses pour quelques euros par mois. En ce moment, c'est Cdiscount mobile qui frappe fort avec un forfait 4G de 80 Go pour 7,99 euros par mois.

Si vous souhaitez changer de forfait mobile pour ne pas payer une fortune chaque mois pour quelques Go, vous tourner vers des opérateurs virtuels, ou MVNO, reste la meilleure solution. Ces derniers proposent traditionnellement des forfaits sans engagement à petit prix avec une grosse quantité de données 4G à la clé. Cdiscount mobile vient justement de dévoiler un forfait très intéressant avec une enveloppe de 80 Go à moins de 8 euros par mois.

Que propose ce forfait Cdiscount mobile ?

80 Go de données 4G en France métropolitaine + 14 Go depuis l’Europe et les DOM

Les appels, SMS et MMS illimités

Le réseau de Bouygues Télécom

En ce moment, le forfait mobile 4G de 80 Go de Cdiscount mobile est proposé à 7,99 euros par mois. Et c’est sans engagement. Par ailleurs, la carte SIM qui accompagne ce forfait ne coûte que 1 euro au lieu de 10 euros habituellement.

Une enveloppe rassurante

Ce forfait mobile proposé par Cdiscount mobile est taillé pour celles et ceux qui souhaitent pouvoir profiter d’une grande quantité de données 4G chaque mois, sans pour autant payer un forfait de plus de 100 Go, qui pourrait être bien plus onéreux. Ici, avec l’enveloppe de 80 Go de 4G mise à disposition, les utilisateurs pourront naviguer sur Internet pendant de longues heures, regarder des épisodes de série en streaming, jouer à des jeux en ligne et même faire du partage de connexion avec plusieurs appareils. Sachez toutefois que si vous épuisez cette enveloppe avant la fin du mois, le débit sera réduit au-delà des 80 Go, mais aucune facturation supplémentaire ne sera faite.

Si vous comptez voyager hors de la France métropolitaine, vous aurez aussi droit à 14 Go supplémentaires depuis l’Europe (30 destinations) et les DOM (8 destinations). C’est largement assez pour utiliser son forfait confortablement.

Le réseau de Bouygues Télécom, toujours aussi fiable

Le forfait mobile de Cdiscount comprend également les appels, SMS et MMS illimités depuis la France métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. Attention, vous ne devrez pas dépasser 3 heures par appel, dans la limite de 129 destinataires par mois, dont 99 depuis l’UE et DOM.

Enfin, Cdiscount mobile étant un MVNO, l’opérateur Bouygues Télécom sera attribué automatiquement dès la mise en marche du forfait. Les clients pourront donc bénéficier d’un réseau national de qualité, puisque l’opérateur français couvre 95 % du territoire de la France métropolitaine et 99 % de la population selon l’ARCEP.

Notez d’abord que vous devrez rajouter 1 euro au total de votre commande (au lieu de 10 euros) pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Et si vous voulez conserver votre numéro de téléphone, vous pouvez en faire la demande gratuitement. Il faudra simplement vous munir de votre RIO, on vous explique comment le récupérer ici. En faisant ainsi, le changement d’opérateur se fera sans coupure.

