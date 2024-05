Pourquoi payer plus de 5 €/mois pour son forfait mobile ?

Cdiscount frappe fort avec ce nouveau forfait mobile sans engagement. Ce dernier propose pas moins de 20 Go de 4G pour seulement 4,99 euros par mois, quand d’autres opérateurs facturent la même prestation pour 6,99 euros.

À côté de ses forfaits mobile gonflés à bloc en data, Cdiscount propose actuellement une offre sans engagement plus modeste, mais qui se trouve être plus intéressante que chez la plupart de ses concurrents : un forfait 20 Go à moins de 5 euros par mois. L’offre idéale pour les personnes consommant peu de données 4G et désirant réduire leur facture de téléphone.

Ce qu’il faut retenir

Les appels, SMS et MMS illimités

20 Go en France, et 8 Go en Europe et DOM

Le réseau de Bouygues Télécom

En ce moment, le forfait mobile 20 Go chez Cdiscount Mobile est actuellement disponible à seulement 4,99 euros par mois. Et, si cette offre sans engagement ne vous satisfait plus, vous pouvez la résilier à tout moment.

Un réseau de qualité

Réticent de passer par Cdiscount mobile ? Pas de panique, cet opérateur virtuel s’appuie sur les antennes du réseau historique de Bouygues Telecom. Vous aurez donc l’assurance de bénéficier d’un réseau national de qualité : l’opérateur français couvre 95 % du territoire de la France métropolitaine et 99 % de la population selon l’ARCEP.

Autre avantage : son prix ! Pour moins de cinq euros par mois, Cdiscount offre un excellent rapport prix/data. En comparaison, Red ou encore B&You propose en ce moment la même quantité de data, pour 6,99 euros par mois. Si vous cherchez à faire des économies, l’offre proposée par Cdiscount semble toute choisie.

Petit prix pour une petite quantité de data

Ce forfait mobile propose comme d’habitude tous les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. Attention, vous ne devrez pas dépasser 3 heures par appel, dans la limite de 129 destinataires par mois, dont 99 depuis l’UE et DOM. En ce qui concerne les données 4G attribuées, l’enveloppe en France s’élève à 20 Go.

Cette offre n’est pas adaptée pour les plus gourmands en data, mais pour d’autres, c’est suffisant pour rester connecté lorsque vous ne vous trouvez pas à proximité d’un réseau Wi-Fi. Une fois à la maison, rappelez-vous de bien activer le Wi-Fi pour éviter toute surconsommation et les mauvaises surprises à la fin du mois. Pour finir, en plus de la quantité de data valables en France, le MVNO a aussi prévu une enveloppe de date pour l’Europe et les DOM, soit 8 Go de données 4G. Une petite quantité de data qui este suffisant pour consulter Apple Plan ou Google Maps en cas de besoin.

Pour conserver votre numéro de téléphone en changeant de forfait, vous pouvez appeler le 3179 gratuitement pour obtenir votre numéro RIO et le fournir à Bouygues Télécom lors de la commande du forfait. Le nouvel opérateur aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne.

