Amazon brade ce lot de 2 caméras de surveillance Arlo qui filment en 2K à un très bon prix

Les caméras de surveillance connectées signées Arlo ne sont généralement pas à la portée de toutes les bourses, mais sa gamme Essentials regorge heureusement de modèles plus accessibles. C'est notamment le cas de la nouvelle Arlo Essential 2 Indoor 2K, que l'on trouve en plus en promotion sur Amazon en ce moment : le pack de deux caméras y est ainsi affiché à 149,99 euros au lieu de 179,99 euros.

Il y a quelques semaines, Arlo a complété sa gamme de caméras de surveillance connectées baptisée Essentials. De quoi permettre aux budgets plus serrés de pouvoir profiter de la qualité des références de la marque, dont la plupart des produits sont généralement assez coûteux. La nouvelle Arlo Essential 2 Indoor fait partie de ces nouveaux modèles lancés par le fabricant, et malgré son prix plus contenu, elle propose tout de même de nombreuses fonctionnalités. Si l’expérience vous tente et que vous voulez faire des économies, sachez que le pack de 2 caméras Arlo Essential 2 Indoor est en ce moment à -17 %.

Ce que propose la caméra Arlo Essential 2 Indoor 2K

Des images filmées en 2K + une vision nocturne

L’audio bidirectionnel et la détection de mouvements

Une sirène qui peut se déclencher à la demande ou automatiquement

Initialement proposé à 179,99 euros, le pack de deux caméras de surveillance connectées Arlo Essentiel 2 Indoor 2K est désormais disponible à 149,99 euros sur Amazon.

Une caméra accessible qui filme en 2K

La nouvelle caméra de surveillance connectée Arlo Essential 2 Indoor est un petit modèle filaire et assez discret qui se fond aisément dans le décor. On peut ainsi la poser sur n’importe quel meuble sans qu’elle fasse particulièrement tâche. Une fois bien installée et mise en route, elle pourra ensuite vous permettre de garder constamment un œil chez vous, et ce, dans les meilleures conditions, puisque cette caméra est capable de filmer des images en 2K. La caméra offre ainsi des images détaillées et bien nettes, que l’on pourra retrouver sur l’application. Une vision nocturne est aussi disponible. Et si vous ne voulez pas que la caméra filme à certains moments de la journée, vous pourrez désactiver la caméra et activer l’obturateur qui viendra masquer l’objectif.

Par ailleurs, si vous souhaitez sauvegarder les vidéos tournées par la caméra, il vous faudra souscrire à l’abonnement Arlo Secure, qui autorise le stockage vidéo sur un cloud jusqu’à 60 jours. La bonne nouvelle, c’est qu’un essai est offert pour l’achat de ce pack. L’abonnement permet également de bénéficier du streaming vidéo en direct jusqu’à la 4K ainsi que de la détection de personnes, de véhicules et d’animaux. Sans cet abonnement, vous aurez tout de même droit à la détection de mouvements, mais la caméra ne pourra pas vous dire de qui émanent ces fameux mouvements.

Des fonctionnalités pratiques et rassurantes

Outre la détection de mouvements, la caméra Arlo Essentiel 2 Indoor 2K met aussi à disposition l’audio bidirectionnel grâce à son haut-parleur et à son micro intégré. On peut ainsi échanger avec les personnes présentes chez nous ou dissuader les intrus.

Autre fonctionnalité bien pratique qui permet justement d’éloigner les visiteurs indésirables : la sirène intégrée de 80 dB, qui peut être entendue jusqu’à 30 mètres selon la marque. Elle peut se déclencher automatiquement si un mouvement est détecté ou être activée depuis l’application à tout moment.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références que nous recommandons, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures caméras de surveillance connectées du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.