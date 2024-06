La bonne affaire du jour, c’est ce TV 4K Philips Ambilight 55″ et 120 Hz en forte promotion chez la Fnac et Darty

À l'approche de la coupe de l'euro et les JO 2024, on voit beaucoup de promotions sur les téléviseurs. Et grâce à sa technologie Ambilight, le téléviseur Philips The One 55PUS8848 va vous plonger au cœur de l'action. Il devient d'ailleurs plus abordable avec 200 euros de réduction.

Si pour certains la technologie Ambilight exclusive aux téléviseurs Philips peut paraître gadget, cette fonction offre une expérience de visionnage très différente de celle des autres TV. Elle procure une meilleure immersion et rend vos contenus plus dynamiques. Le modèle 55PUS8848 sera idéal pour créer une belle ambiance dans votre salon, et s’accompagne d’une belle fiche technique. Aujourd’hui, il se négocie avec 200 euros de moins et devient clairement plus intéressant à ce prix-là.

Que propose le Philips The One 55PUS8848 ?

Un dalle LCD de 55 pouces avec la technologie Ambilight

Compatible 4K, HDR10+, Dolby Vision et Dolby Atmos

Des fonctionnalités gaming : HDMI 2.1, VRR et FreeSync

Sans oublier la présence de Google TV

Au lieu d’un prix barré à 899,99 euros, le téléviseur Philips The One 55PUS8848 se trouve actuellement remisé à 699,99 euros sur le site Darty et le site de la Fnac.

Un TV LED qui fait la différence

Le Philips The One 55PUS8848 profite d’une bonne qualité de fabrication. Il mise sur un look minimaliste avec un cadre fin laissant apparaître de fines bordures autour de l’écran. Quant à sa diagonale de 55 pouces, vous n’aurez aucun mal à l’intégré dans votre intérieur. Ici pas de dalle Oled ou Qled, mais un écran LCD. D’un point de vue technique, certains concurrents font mieux, mais la particularité des TV Philips et qui a permis à la marque de se créer un noyau fidèle d’aficionados, c’est la présence de l’Ambilight. Cette technologie apporte une immersion supplémentaire plutôt cool.

Par un jeu de LEDs disposées à l’arrière et autour du téléviseur, ce dernier peut projeter un éclairage raccord avec ce que vous visionnez, et ainsi, amplifier l’image sur le mur. Le contenu que vous visionnez est alors comme prolongé autour de votre téléviseur, grâce à un halo de lumière. Elle fonctionne aussi bien avec les films que les jeux vidéo. Vous pourrez choisir la couleur et même arborer les couleurs du drapeau d’un pays, parfait pour soutenir votre équipe de cœur pour l’Euro 2024. Quand on y a gouté, c’est difficile de revenir en arrière, les autres TV paraissant fades à côté. D’ailleurs, selon l’un de nos sondages, vous êtes 60 % à en profiter et à adorer cette fonction.

Un très bon compagne de jeu

Pour les cinéphiles, ce modèle The One affiche une définition 4K UHD (3 840 x 2160 pixels) pour un excellent niveau de détails à l’image. Il dispose également des compatibilités HDR10+, Dolby Vision ou encore le Dolby Atmos pour un son vaste et immersif. Bonne nouvelle pour les joueurs et joueuses : le TV est capable de retransmettre de manière authentique les performances des consoles Xbox Series X et PlayStation 5, grâce aux ports HDMI 2.1 autorisant la 4K à 120 fps. Il prend aussi en charge le VRR et la technologie AMD FreeSync pour éviter les déchirures de l’image quand l’action se fait trop importante et de profiter d’une meilleure fluidité en jeu.

Pour finir, l’autre grande qualité du téléviseur Philips, c’est son système d’exploitation. Philips utilise désormais Google TV : cet OS apporte son lot de personnalisation dont la page d’accueil qui donne quelques suggestions de programmes à regarder en fonction des contenus déjà visionnés. Vous retrouverez aussi vos plateformes de streaming vidéos préférés, et les assistants vocaux Google et Alexa d’Amazon.

