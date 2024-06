Dreame D9 Max : ce robot aspirateur-laveur à -35 % est un très bon rapport qualité-prix

Pour un aspirateur robot à moins de 300 euros, le Dreame D9 Max offre de nombreuses fonctions avancées, dont un mode serpillière et une navigation laser, le tout pour seulement 198 euros grâce à cette offre.

Les robots aspirateurs sont d’excellents moyens de dispenser de passer l’aspirateur. Si certains sont affichés à plus de 1 000 euros, on trouve des références plus abordables, comme le Dreame D9 Max. Ce dernier marque des points pour sa forte puissance d’aspiration, sa navigation radar, mais aussi sa capacité à laver les sols. Noté 8/10 par nos soins, c’est un appareil que l’on recommande chaudement et d’autant plus maintenant qu’il coûte 80 euros de moins.

Ce qu’on apprécie du Dreame D9 Max

Un aspirateur robot compact pour se faufiler partout

Avec une bonne puissance d’aspiration

Une serpillère et un télémètre laser intégré

Proposé au départ à 279 euros, l’aspirateur robot Dreame D9 Max est en ce moment remisé à 198,49 euros sur Amazon.

Un aspirateur bien conçu, qui sait se repérer dans son environnement

Le Dreame D9 Max est un aspirateur robot abordable, dont la qualité de fabrication n’a pas été négligée. Les finitions sont robustes et durables, et son coloris noir vient renforcer cette impression de qualité. Avec ses petites dimensions (350 × 350 × 96 mm) et sa hauteur de 9,6 cm, il peut se glisser sans encombre sous les meubles. La base du D9 Max est minimaliste, puisqu’elle ne sert qu’à recharger le robot. Son design et sa hauteur coïncident avec ceux de l’aspirateur, ce qui lui permet de s’intégrer naturellement dans votre intérieur, et même d’être placée sous un meuble pour plus de discrétion.

Là où il se distingue des modèles plus onéreux, c’est avec l’absence de caméra ou de capteur d’obstacle laser. Toutefois, le D9 Max utilise un télémètre laser pour se déplacer dans le logement. Que ce soit pour créer une carte ou se déplacer, le robot de Dreame s’en sort remarquablement bien. Il ne rencontre aucune difficulté pour contourner les meubles ou se déplacer, et ne s’est jamais retrouvé bloqué lors de notre test. Les pieds de tables et de chaises ne sont pas non plus un problème. En revanche, cette efficacité s’applique à condition de ne pas laisser trainer de câbles ou de petits objets au sol, puisque le D9 Max ne peut pas les détecter.

Excellent pour l’aspiration, mais moins bon pour laver

Un bon aspirateur robot n’est rien sans une bonne aspiration, et le D9 Max ne déçoit pas avec une puissance d’aspiration de 4 000 Pa, soit nettement au-dessus de la moyenne. Il est équipé d’un rouleau-brosse qui se révèle être très efficace pour ramasser la poussière est les particules. La brosse latérale s’en sort assez bien pour ramasser la saleté le long des plinthes, même si le nettoyage des coins n’est pas parfait. Pour ce qui est des tapis, le D9 Max dispose d’un mode boost qui lui permet d’aspirer plus efficacement à conditions qu’ils soient assez fins.

La marque ajoute même une serpillière, qui permet un lavage des sols à l’eau claire. Certes, on est très loin de l’efficacité d’un robot entièrement autonome avec une base d’auto-nettoyage, il convient bien pour des petites surfaces peu sales. Concluons par son autonomie, qui peut atteindre près de 2,5 heures grâce à sa batterie de 5 200 mAh. En activant le mode turbo, l’autonomie est excellente et permet de couvrir une surface de plus de 75 mètres carrés en une seule charge. Si cela venait à ne pas suffire, le robot peut retourner se recharger et reprendre le travail quand le niveau de batterie est suffisant.

Pour trouver le modèle qui correspond à votre budget, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs robots aspirateurs.

