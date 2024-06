Jabra Elite 7 Active : -44 % sur ces écouteurs sans fil haut de gamme pour les férus de sport

Avec les beaux jours qui reviennent, on est forcément tentés de remettre ses crampons pour faire son jogging ou son vélo en plein air, et pour accompagner ces séances de sport, quoi de mieux qu'un peu de musique ? Les Jabra Elite 7 Active sont des écouteurs sans fil justement dédiés à un usage sportif grâce à leur format intra-auriculaire et leur étanchéité, et en ce moment, ils sont à 99,99 euros au lieu de 179,99 euros sur Amazon.

Avec sa gamme Active, Jabra propose des écouteurs conçus spécialement pour les sportifs, ils doivent donc répondre à certains critères. En plus de tenir en place malgré les mouvements de la tête, ces écouteurs doivent être étanches pour survivre aux longueurs de natation ou au moins à la pluie et à la transpiration. La plupart embarquent aussi un mode Transparence afin de rester conscient de son environnement. Les Jabra Elite 7 Active cochent toutes les cases et sont disponibles avec une réduction de 44 % en ce moment.

Les Jabra Elite 7 Active en quelques mots

Des écouteurs sans fil confortables et certifiés IP57

Des performances sonores de haute volée

Réduction de bruit active + Bluetooth multipoint

Jusqu’à 8 heures d’autonomie par charge

Au lieu de 179,99 euros habituellement, les Jabra Elite 7 Active sont maintenant disponibles en promotion à 99,99 euros chez Amazon.

Des écouteurs sportifs plus endurants que vous

Avec les Elite 7 Active, Jabra conçoit des écouteurs sans fil à la fois confortables, légers et résistants. Cela reste toutefois relatif concernant le confort puisqu’ils sont en format intra-auriculaire, ce qui ne convient pas à tout le monde, mais cela a le mérite de les faire tenir en place malgré les mouvements de la tête. Avec un poids de 5,5 g par écouteur, ils sont particulièrement légers et profitent d’une certification IP57 qui les rend étanches à la poussière et permet de les immerger sous l’eau à faible profondeur.

Les Jabra Elite 7 Active sont notamment des écouteurs endurants puisque le constructeur danois annonce jusqu’à 8 heures d’autonomie par charge, un chiffre qu’il faut revoir à la baisse selon le volume d’écoute et si l’ANC est activée ou non. Avec les recharges du boîtier, on peut grimper jusqu’à 30 heures d’écoute, ce qui est tout simplement excellent. En 5 minutes de recharge, il est possible de récupérer 1 heure d’autonomie, et 50 % de celle-ci en 30 minutes de recharge. En plus de la recharge par USB-C, la charge sans fil est disponible.

Des fonctions haut de gamme pour moins de 100 €

Si le format intra-auriculaire leur permet déjà de profiter d’une bonne isolation passive, les Jabra Elite 7 Active s’autorisent le luxe de la réduction de bruit active, en revanche celle-ci n’est pas brillante puisqu’elle n’enlève que quelques décibels supplémentaires par rapport à l’isolation passive. Il vaut mieux privilégier le mode Transparence, particulièrement pour les sportifs ayant l’habitude de faire leur jogging en ville. Inutile d’expliquer pourquoi marcher, courir ou rouler en pleine ville en étant isolé des bruits extérieurs est une idée tout simplement suicidaire.

Côté codec Bluetooth, les Elite 7 Active se contentent du minimum syndical avec le AAC et le SBC mais assurent au moins le multipoint qui permet de les connecter à plusieurs appareils à la fois. Pour la partie audio, les Jabra Elite 7 Active se reposent sur des transducteurs de 6 mm, il s’agit de la même architecture sonore que la version Pro. Ces écouteurs diffusent un son puissant, surtout marqué au niveau des basses et des aigus. Si la signature sonore par défaut ne convient pas, il est possible de la corriger grâce à un égaliseur de l’application Jabra.

Afin de comparer les Jabra Elite 7 Active avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs écouteurs sans fil pour le sport du moment.

