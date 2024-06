La Fnac et Darty brade à -33 % ce pack avec caméra 2K + détecteur de mouvement et de porte

Pour assurer une bonne sécurité de votre domicile en votre absence, rien de mieux que d'investir dans un kit complet de surveillance. La Fnac et Darty propose le kit parfait incluant une caméra 2K, un capteur de mouvement et de porte.

Angle de vision à 360°, des images en définition 2K, un suivi des mouvements et même une alarme sonore et lumineuse en cas de présence suspecte : grâce à toutes ses caractéristiques efficaces, la caméra de surveillance TP-Link C225 de Tapo peut tout à fait aider celles et ceux qui souhaitent surveiller leur domicile à tout moment. Aujourd’hui, cette référence est bradée dans un pack à 33 % et devient encore plus intéressante.

Ce qu’il faut retenir de pack Tapo c225

Une caméra qui filme 2K qui suit les mouvements

Avec une alarme sonore et lumineuse

Avec un capteur de mouvement et un détecteur de porte

Au lieu d’un prix barré à 149,99 euros, le pack TP-Link Tapo C225 avec capteur de mouvement, détecteur de porte et hub revient à 99,99 euros sur le site de la Fnac, mais aussi sur le site Darty.

Une petite caméra discrète, avec des accessoires pratiques

La caméra TP-Link Tapo C225 est dédiée à la surveillance intérieure, et prend la forme d’un dôme pour être posée sur un meuble ou une table. Elle peut très bien être fixée au plafond, d’ailleurs avec sa rotation à 360°, elle va pouvoir capter l’ensemble de votre pièce et permet d’avoir une seule caméra pour tout votre espace. Le constructeur pense même préserver votre intimité puisque l’objectif se dissimule dans le boîtier.

Cette caméra se trouve dans un pack accompagné d’un capteur de mouvement. Ce dernier s’installe dans n’importe quelle pièce (chambre, couloir, entrée) et détecte automatiquement la présence humaine grâce à son capteur de lumière et sa détection infrarouge, dans une zone de 120 degrés par rapport à sa position jusqu’à 7 m de distance. Vous allez pouvoir être alerter via une notification sur votre smartphone dès qu’un mouvement est détecté. Il est aussi très pratique pour vous repérer dans le noir, vos lumières s’allument automatiquement lorsque vous passez devant le capteur sans avoir à actionner un interrupteur. Autre accessoire dans ce pack : un détecteur de porte qui vous alerte tout simplement quand une porte est ouverte ou fermée.

Filme en 2K, suivi de mouvement à 120°, alarme sonore…

Cette caméra de TP-Link peut filmer des images en 2K, pour afficher des détails plus fins et un rendu plus clair qu’en 1080p. Elle est motorisée sur un axe horizontal lui permettant de filmer sur une plage de 360° qui permet de couvrir une surface suffisamment large. L’appareil est par ailleurs équipé de lumières infrarouges qui permettent de filmer la nuit, mais dont le rendu perd en détail.

Elle est équipée d’un détecteur de mouvements et est capable de suivre ces derniers avec précision un sujet en le gardant dans le champ de vision jusqu’à 120° par seconde. Dès qu’une présence suspecte sera repérée, une notification sera envoyée sur votre smartphone. D’autres moyens de dissuasion sont aussi disponibles, comme une alarme sonore et lumineuse, qui peut se déclencher automatiquement ou manuellement depuis l’application.

Pour découvrir d’autres modèles que nous recommandons, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures caméras de sécurité connectées du moment.

