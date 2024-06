Vous voulez un forfait mobile pas cher avec plusieurs Go ? Celui-ci est à 2 €/mois

Un forfait mobile gratuit et sans condition, cela n'existe pas, mais on peut tout de même trouver des forfaits pas chers du tout, plusieurs opérateurs proposant des offres qui ne coûtent que la bagatelle de 2 euros par mois. C'est le cas de NRJ Mobile qui a récemment lancé un forfait aussi abordable avec les télécommunications en illimité et une enveloppe de 2 Go en 4G.

La concurrence entre opérateurs mobiles est toujours féroce, mais elle l’est plus particulièrement entre les MVNO, ces opérateurs qui ne possèdent pas leurs propres infrastructures de réseau et qui sont alors obligés de s’appuyer sur celles d’autres opérateurs afin d’être en mesure de proposer leurs services. L’avantage des MVNO, c’est qu’ils sont moins chers que les opérateurs traditionnels. C’est le cas de NRJ Mobile qui vient d’ailleurs de lancer un nouveau forfait 4G de 2 Go à seulement 2 euros par mois.

Ce que propose ce nouveau forfait de NRJ Mobile

Une enveloppe de 2 Go de data en 4G depuis la France, l’UE et les DOM

Les appels, SMS et MMS illimités

Le réseau Bouygues Telecom

En ce moment, NRJ Mobile propose un forfait Woot de 2 Go disponible à seulement 2 euros par mois. C’est toujours sans engagement et il n’y a pas d’augmentation du tarif au bout de la première année d’abonnement. Lors de la souscription, il faut payer 5 euros supplémentaires pour la SIM triple découpe.

Pour les petits consommateurs de data

Une enveloppe de 2 Go, ce n’est presque rien, même pour les personnes qui ne consomment pas leurs données mobiles de manière excessive. Selon les derniers relevés de l’ARCEP, la consommation moyenne de data par personne s’élève à environ 15 Go par mois, donc ce forfait s’adresse d’abord aux tous petits consommateurs, ceux qui sont constamment connectés à leur hotspot Wi-Fi personnel ou qui ne se servent quasiment jamais de leur smartphone pour naviguer sur Internet ou traîner sur les réseaux sociaux.

Ce forfait mobile inclut également une enveloppe de 2 Go de data en roaming, c’est-à-dire en itinérance à l’étranger, en l’occurrence dans les pays de l’Union européenne et les DOM. Au cas où il n’y aurait pas de hotspot Wi-Fi sur lequel s’appuyer, il est possible d’économiser quelques Mo de données mobiles en limitant au strict minium l’usage des applications d’une part, mais aussi en forçant l’arrêt de celles qui continueraient de consommer en arrière-plan en se rendant dans les paramètres de son smartphone.

Un forfait aux télécommunications illimitées

Malgré son prix extrêmement bas, ce forfait 4G est en mesure de garantir des télécommunications illimitées, que ce soit pour les appels, les SMS ou les MMS, et ce depuis la France ainsi que l’UE et les DOM. De quoi pouvoir donner régulièrement des nouvelles à ses proches si l’on est à l’étranger. Mais attention si vous êtes du genre à passer des appels ou envoyer des textos en pagaille, car ce service n’est pas si illimité qu’il n’y paraît. Chaque appel est limité à une durée de 3 heures et on ne peut excéder une limite de 129 destinataires de SMS/MMS par mois.

Comme mentionné plus haut, NRJ Mobile est un MVNO de Bouygues Telecom, c’est-à-dire qu’il s’appuie sur les infrastructures de ce dernier afin d’être en mesure de proposer ses services. Selon les derniers relevés de l’ARCEP, Bouygues Telecom est le réseau n°2 de France derrière Orange. Son réseau 4G couvre 95 % du territoire métropolitain et 99 % de sa population et l’Autorité reconnaît chez cet opérateur une bonne qualité d’appel et de bons débits Internet en zone rurale et intermédiaire.

Si vous voulez conserver votre numéro de téléphone, vous pouvez tout à fait en faire la demande gratuitement. Il faudra simplement vous munir de votre RIO. Si vous ne savez pas comment le récupérer, on vous explique tout ici. En faisant ainsi, le changement d’opérateur se fera sans coupure.

Les meilleurs forfaits sans engagement RED Forfait 5G

130 Go Appels illimités 130 Go en France 27 Go en Europe 9.99€ /mois 5G offerte Découvrir Forfait Mobile B&You

20 Go Appels illimités 20 Go en France 16 Go en Europe 5.99€ /mois Découvrir Prixtel Forfait 5G

Le géant 200 à 250 Go Appels illimités 200 Go - 250 Go en France 25 Go en Europe À partir de 11.99€ /mois Découvrir Tous les forfaits mobile

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.