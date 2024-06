Mi Smart Scale 2 : la balance connectée abordable de Xiaomi est à -50 % en ce moment

Design et efficace, la balance connectée Mi Smart Scale 2 de Xiaomi est idéale pour celles et ceux qui souhaitent surveiller leur forme physique, mais qui ont un tout petit budget. Justement, elle ne coûte que 9,99 euros actuellement au lieu de 19,99 euros sur le site de la marque.

Bien plus pratiques que les pèse-personnes traditionnels, les balances connectées permettent non seulement de connaître son poids actuel, mais également d’obtenir une foule d’informations précises sur sa forme physique (calcul de la masse osseuse, de la masse musculaire…), qui sont ensuite consultables à tout moment sur une application. Mais qui dit balance connectée, dit aussi, bien souvent, prix qui grimpe. Alors autant se diriger vers des modèles peut-être moins riches en fonctionnalités, mais suffisamment précis et surtout abordables, comme la Mi Smart Scale 2 de Xiaomi, que l’on trouve actuellement à moins de 10 euros.

Qu’offre la Mi Smart Scale 2 ?

Une pesée précise grâce à son capteur

Un suivi précis de sa forme physique sur l’application

La possibilité de reconnaître 16 personnes

Initialement affichée à 19,99 euros, la balance connectée Mi Smart Scale 2 de Xiaomi est désormais proposée à 9,99 euros sur le site de la marque.

Un modèle sobre et précis

Avec son design élégant tout en simplicité, la balance connectée Mi Smart Scale 2 ne fait clairement pas tâche dans un intérieur, avec son verre trempé blanc transparent sous lequel se niche un écran LED discret. Ce dernier s’active lorsqu’une personne monte sur l’appareil et affiche simplement le poids de cette dernière. D’ailleurs, Xiaomi a tout misé sur un capteur qu’il qualifie « de haute précision », qui serait capable de détecter des changements subtils jusqu’à 50 g. La marque promet même que la balance peut détecter que vous avez bu un verre d’eau. C’est peut-être un peu présomptueux, mais la précision devrait ici être de mise.

Pour suivre les variations de sa masse corporelle, il faudra se rendre sur l’application Mi Fit, sur laquelle on peut suivre de près son évolution ainsi que retrouver toutes les données récupérées par la balance à tout moment. D’ailleurs, ces données peuvent être transmises très rapidement grâce au Bluetooth 5.0. Et si besoin, la balance peut même vous faire faire un test d’aptitude à l’équilibre corporel, que l’application vous aidera à déchiffrer ensuite.

Peser des personnes, mais pas que

Au total, la Mi Smart Scale 2 peut prendre en charge jusqu’à 16 personnes, qui sont automatiquement identifiées par la balance dès qu’elles montent dessus. Un mode invité est aussi disponible si vous souhaitez permettre à d’autres personnes de se peser : dans ce cas-là, leurs données ne seront pas enregistrées.

Enfin, la balance connectée Mi Smart Scale 2 ne se contente pas de peser les êtres humains, puisqu’elle peut aussi déterminer le poids d’un colis ou de petits objets jusqu’à 100 g. Plutôt pratique au quotidien.

