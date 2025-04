Xiaomi Redmi Watch 5 Active : moins de 30 € pour une montre connectée bien équipée

Lancée l’an dernier, la Xiaomi Redmi Watch 5 Active est une montre connectée légère, étanche, riche en fonctionnalités et surtout peu onéreuse. C’est encore plus le cas actuellement : Leclerc la propose en promotion à 29,90 euros au lieu de 39,99 euros, prix affiché sur le site de la marque.

La montre connectée Xiaomi Redmi Watch 5 Active. // Source : Xiaomi

Le catalogue de produits signés Xiaomi regorge de montres connectées idéales pour les personnes qui ont certes un petit budget, mais qui souhaitent tout de même posséder un modèle capable de surveiller efficacement leur forme physique. C’est justement ce que peut faire la Redmi Watch 5 Active, une référence étanche, endurante, bourrée de capteurs et disponible à moins de 30 euros.

Ce qu’il faut savoir sur la Xiaomi Redmi Watch 5 Active

Une étanchéité 5 ATM

Le suivi de 140 disciplines sportives

Une autonomie de 18 jours

Affichée à 39,99 euros sur le site officiel de la marque, la montre connectée Xiaomi Redmi Watch 5 Active est en ce moment proposée à 29,90 euros chez Leclerc.

Une montre élégante et résistante

Avec son boîtier rectangulaire mat aux angles arrondis, la Xiaomi Redmi Watch 5 Active ne manque pas d’élégance, contrairement à ce que son prix pourrait indiquer. La montre connectée a en plus l’avantage d’être assez légère (30 g). Et la bonne nouvelle, c’est que malgré son poids contenu, elle est particulièrement solide : certifiée 5 ATM, cette tocante est en effet étanche et peut résister à une pression équivalant à 50 mètres de profondeur. Parfait pour les nageurs, donc.

Côté écran, on a droit à une dalle LCD de 2 pouces, soit une diagonale assez rare sur le marché, et d’autant plus confortable. La marque indique aussi un ratio taille/écran supérieur à 70 %. Et ce sont plus de 200 cadrans qui sont mis à disposition pour personnaliser cet écran à sa guise.

Douée côté santé

Comme toute bonne montre connectée, la Redmi Watch 5 Active renferme plusieurs capteurs qui nous permettent de surveiller notre santé. Elle peut ainsi analyser notre fréquence cardiaque, mesurer la saturation en oxygène de notre sang (SpO2) ou encore surveiller la qualité de notre sommeil. Elle assure aussi côté suivi des performances sportives puisqu’elle reconnaît pas moins de 140 disciplines et propose ainsi une grande variété de modes d’entraînement. La détection automatique des activités est même de la partie ; il faudra toutefois l’activer manuellement.

On aurait cependant aimé qu’elle soit équipée d’un GPS, mais vous pourrez toujours utiliser celui de votre smartphone pendant vos séances de running, par exemple. Enfin, côté autonomie, la Redmi Watch 5 Active est en théorie capable de tenir 18 jours avec une utilisation standard et 7 jours avec un affichage permanent.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles situés sur la même gamme de prix, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures montres connectées pas chères du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.