Par ici le forfait géant à petit prix : 160 Go en 5G à moins de 10 €/mois

Les opérateurs virtuels n'ont pas dit leur dernier mot en matière de forfait mobile à prix mini et généreux en données. Aujourd'hui, c'est Cdiscount mobile qui veut séduire de nouveaux clients avec son offre de 160 Go de 5G pour 9,99 euros par mois.

Proposer des forfaits mobile 4G et 5G généreux en données, sans pour autant afficher un prix mensuel démentiel : voilà ce que s’efforcent de faire la majorité des opérateurs virtuels, ou MVNO, qui s’adressent avant tout aux personnes ayant un petit budget (mais de gros besoins en matière de data). Actuellement, c’est Cdiscount mobile qui propose l’un des meilleurs rapports Go-prix du moment, puisqu’il met à disposition pas moins de 160 Go de 5G pour moins de 10 euros par mois.

Que propose ce forfait Cdiscount mobile ?

160 Go de données 5G en France + 19 Go de 4G en Europe et dans les DOM

Les appels, SMS et MMS illimités

Le réseau de Bouygues Telecom

Actuellement, le forfait mobile 5G de 160 Go proposé par Cdiscount mobile coûte 9,99 euros par mois. Et c’est bien sûr sans engagement et la carte SIM n’est quà 1 euro.

Le forfait idéal pour les gourmands en data

Si vous avez besoin chaque mois d’une quantité considérable de données 5G pour pouvoir scroller indéfiniment sur les réseaux sociaux ou sur divers site Internet, alors vous êtes au bon endroit. Cdiscount mobile propose actuellement un forfait mobile 5G de 160 Go qui vous permet de surfer sur le web durant de longues heures, de visionner des contenus en streaming, de jouer en ligne ou encore de faire du partage de connexion avec moult appareils, et le tout, en ayant encore (normalement) des Go restants en fin de mois. Et pour couronner le tout, le réseau 5G permet de profiter de débits bien plus rapides qu’en 4G et d’une latence plus faible sur son appareil. Ce dernier doit toutefois être compatible, évidemment, et vous devrez aussi vous situer dans une zone couverte par le réseau 5G de Bouygues Telecom, qui est ici automatiquement attribué dès la mise en marche du forfait, Cdiscount mobile étant un MVNO, ou opérateur virtuel.

Par ailleurs, si vous comptez voyager prochainement dans un pays européen ou dans les DOM, sachez que vous aurez droit à une enveloppe supplémentaire de 19 Go de 4G pour utiliser votre forfait même hors de la France métropolitaine.

Des communications toujours illimitées

Le forfait mobile de Cdiscount comprend également les appels, SMS et MMS illimités depuis la France métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. Attention, vous ne devrez toutefois pas dépasser 3 heures par appel, dans la limite de 129 destinataires par mois, dont 99 depuis l’UE et DOM.

Enfin, l’offre de Cdiscount mobile permet, comme mentionné plus haut, de profiter de l’excellent réseau de Bouygues Telecom : en 4G, l’opérateur couvre plus de 99 % de la population et 95 % du territoire selon l’ARCEP. Côté 5G, Bouygues Telecom se place en troisième place, derrière Orange et SFR, concernant les sites 3,5 GHz, avec 6 506 sites à l’heure actuelle toujours d’après l’ARCEP.

Si vous voulez conserver votre numéro de téléphone, vous pouvez en faire la demande gratuitement. Il faudra simplement vous munir de votre RIO, on vous explique comment le récupérer ici. En faisant ainsi, le changement d’opérateur se fera sans coupure.

Les meilleurs forfaits 5G Forfait Mobile B&You

130 Go Appels illimités 130 Go en France 35 Go en Europe 11.99€ /mois Découvrir SFR Forfait Mobile 5G

20 Go Appels illimités 20 Go en France 20 Go en Europe 15.99€ /mois 30.99€ -6€ Client Box Découvrir Free

Forfait Free 5G 300 Go Appels illimités 300 Go en France 35 Go en Europe 19.99€ /mois Découvrir Tous les forfaits 5G

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.