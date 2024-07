Un TV 4K QLED Samsung de 50″ pour seulement 350 € grâce à cette offre

Les TV QLED peu chers ne sont pas légion chez Samsung. Pourtant, il est possible de tomber sur de petites pépites à prix très contenu, à l'image du modèle Samsung 50Q60D, qui peut actuellement vous revenir à 351,99 euros au lieu de 799,99 euros chez Cdiscount.

S’il n’est pas rare de dénicher des TV QLED complets et peu chers au sein des gammes de marques comme Hisense ou TCL, qui proposent traditionnellement des prix plus agressifs que la moyenne, il est bien plus rare de trouver des prix bas du côté de certains mastodontes du marché, comme Samsung. Pourtant, ce n’est pas impossible, la preuve avec le modèle 50Q60D, qui possède une fiche technique solide, mais qui coûte près de 450 euros de moins actuellement.

Les points forts du TV QLED Samsung 50Q60D

Une dalle 4K QLED de 50 pouces

Compatible HDR10, HDR10+, HLG

Plusieurs technologies audio

Au lieu de 799,99 euros à son lancement, le TV QLED Samsung 50Q60D est actuellement proposé à 351,99 euros chez Cdiscount grâce à une ODR de 150 euros valable jusqu’au 29 août 2024.

Un design ultra-fin et une qualité d’image toujours excellente

Comme un grand nombre de références de la marque, le TV QLED Samsung 50Q60D arbore un design particulièrement élégant, avec son cadre très fin qui lui donne cet aspect premium. De plus, ses bordures quasi invisibles autour de l’écran permettent de s’immerger correctement dans chaque contenu visionné. Il n’y a pas que l’apparence qui respire la qualité ici : l’écran est tout aussi agréable à voir.

Il faut dire que sa dalle 4K de 50 pouces nous fait profiter de tous les avantages du QLED, une technologie d’affichage qui offre notamment de beaux contrastes et des images bien détaillées. L’écran supporte par ailleurs les formats HDR (HDR10, HDR10+, HLG), mais comme il est d’usage chez Samsung, le Dolby Vision est complètement absent. Quoi qu’il en soit, les images affichées devraient être suffisamment lumineuses et bien détaillées, et ce, dans les zones de lumière et d’ombre.

Une partie sonore peaufinée

Côté qualité audio, si Samsung a souhaité faire l’impasse sur le Dolby Atmos, la marque a tout de même misé sur plusieurs technologies maison qui permettent d’améliorer le son de chaque scène. Ainsi, avec la fonction OTS Lite (Object Tracking Sound), le son suit fidèlement le mouvement d’un objet ou d’une personne à l’écran, tandis que la fonction Q-Symphony permet de synchroniser les haut-parleurs d’une barre de son avec ceux du TV, ce qui donne davantage de profondeur à chaque contenu.

Par ailleurs, le TV Samsung 50Q60D propose aussi plusieurs fonctions orientées gaming, comme le Motion Xcelerator, qui optimise en temps réel la fluidité des images, ou encore l’ALLM (Auto Low Latency Mode), qui réduit considérablement la latence en basculant automatiquement vers un mode prévu à cet effet. Le Gaming Hub, la plateforme de jeux en streaming de la marque, est aussi intégré. En revanche, pas de ports HDMI 2.1 ici, ce qui empêche de jouer sur une console next-gen dans les meilleures conditions.

Enfin, le téléviseur tourne sous le système d’exploitation maison de la marque, Tizen OS, et est compatible avec le système domotique SmartThings de la marque. Les assistants vocaux Alexa, Google Assistant et Bixby sont également de la partie pour recueillir toutes vos requêtes vocales.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références proposant la même technologie d’affichage, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs TV QLED Samsung et TCL du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.