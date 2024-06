RTX 4060 : la référence des cartes graphiques pour jouer en Full HD chute sous les 300 €

En ce moment, la carte graphique RTX 4060 revient à moins de 300 euros. Une aubaine pour les gamers et gameuses qui souhaitent monter leur configuration à un prix modeste.

À la recherche d’une bonne carte graphique pour sa configuration PC montée soi-même ? Nous ne pouvons que vous diriger vers la dernière génération de Nvidia, les RTX 4000. Et si votre budget est limité, la RTX 4060 constitue l’une des références les moins chères de la gamme, et coûte aujourd’hui moins de 300 euros grâce à cette offre.

Les points forts de la RTX 4060

Idéale pour jouer en Full HD

Les technologies Nvidia : DLSS 3 et Ray Tracing

120W de consommation seulement

En ce moment, il est possible d’obtenir une carte graphique Zotac GeForce RTX 4060 pour seulement 297,37 euros sur le site pccomponentes.

Du Full HD sur vos jeux

Pour lancer les derniers jeux AAA en Full HD ou réaliser des travaux graphiques à niveau avancé, la RTX 4060 est un bon choix sur le marché des GPU, d’autant plus qu’elle affiche un des meilleurs rapports qualité-prix du moment. Elle s’adresse avant tout aux propriétaires de GeForce RTX 2000, voire de GTX 1000, qui souhaiteraient bénéficier des nouveautés d’Ada Lovelace à petit prix. Ce modèle de chez Zotac est doté de 8 Go de mémoire vidéo GDDR6 avec une interface 128 bits.

Elle est idéale pour faire tourner les jeux les plus récents en Full HD, en activant le DLSS 3 activé, le ray tracing au maximum et les réglages élevés pour avoir un rendu réaliste en jeu, net et fluide. Il est possible de jouer en QHD (2560 × 1080) mais pour cette définition, il faudra accepter de faire des compromis dans les réglages graphiques.

Son meilleur atout : sa consommation électrique

Lors de notre test, nous avons relevé une consommation maximale de 120 W, conforme à ce qui est annoncé par Nvidia. C’est sensiblement le même niveau que la GeForce GTX 1060 lancée par Nvidia en 2016, mais pour un niveau de puissance de calcul qui est tout autre. Ce faible niveau de consommation est à la fois intéressant pour faire quelques économies sur sa facture d’électricité, mais permet surtout de pouvoir changer de carte graphique sans changer l’alimentation du PC.

C’est aussi cette faible consommation qui permet à la carte graphique d’être aussi compact et, c’est une autre bonne nouvelle, très silencieuse en fonctionnement.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à lire notre test sur la carte graphique Nvidia GeForce RTX 4060.

