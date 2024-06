Le Xiaomi Redmi Note 13 compatible 5G perd 110 € de son prix grâce à cette offre inédite

Le Xiaomi Redmi Note 13 5G est sans conteste l'un des meilleurs smartphones de la gamme Redmi du fabricant chinois. Il n'y a qu'à voir son bel écran, ses bonnes performances et son autonomie généreuse. La bonne nouvelle, c'est qu'il est actuellement disponible à un prix très intéressant : 169 euros au lieu de 279 euros chez AliExpress.

Au début de l’année, Xiaomi a dévoilé ses nouveaux modèles Redmi, et le moins que l’on puisse dire, c’est que la marque chinoise n’a pas été avare en smartphones : ce sont donc pas moins de cinq références qui font partie de la récente série Xiaomi Redmi Note 13. Le modèle 5G est celui qui nous intéresse le plus, non seulement pour sa fiche technique qui ressemble davantage à celle d’un premium que d’un simple entrée de gamme, mais aussi et surtout pour son prix, qui ne dépasse pas les 170 euros en ce moment.

Les points essentiels du Xiaomi Redmi Note 13 5G

Un grand écran bien fluide

Une puce compatible 5G

Une très bonne autonomie

Au lieu des 279 euros demandés au lancement en ce début d’année, le Xiaomi Redmi Note 13 5G (coloris noir) est désormais proposé à seulement 169 euros par AliExpress grâce au code promo FRSS25.

Un smartphone bien fini avec un très bel écran

Le Xiaomi Redmi Note 13 5G a beau être un smartphone d’entrée de gamme, cela n’a pas empêché la marque de miser sur une esthétique soignée, avec des tranches plates et des angles arrondis comme le fait Apple avec ses iPhone désormais. La surface arrière est lisse, mais un peu glissante, et le module photo est intégré dans un petit bloc proéminent, contrairement à la version 4G dont les trois capteurs et le flash sont intégrés discrètement dans la coque, ce qui est tout de même un peu plus élégant. L’ensemble bénéficie en tout cas d’une conception de qualité, et même d’une certification IP54.

C’est à l’avant que l’on trouve l’un des plus gros atouts du Xiaomi Redmi Note 13 5G. On a en effet droit à une dalle AMOLED Full HD+ (2 400 x 1 080 pixels) de 6,67 pouces, qui profite en plus d’un taux de rafraîchissement pouvant aller jusqu’à 120 Hz, un bonus appréciable dans cette gamme de prix qui promet une fluidité exemplaire. Les espaces colorimétriques sont de plus très bien traités et la luminosité peut atteindre les 1200 cd/m².

Une autonomie rassurante

Côté performances, si la version 4G se dote d’un processeur Snapdragon 685, le modèle 5G embarque de son côté une puce MediaTek, le Dimensity 6080, adossée ici à 6 Go de RAM et à 128 Go de stockage. Cette dernière devrait assurer une navigation suffisamment fluide, malgré quelques ralentissements. N’espérez pas non plus pouvoir faire tourner des jeux en 3D dans les meilleures conditions, le Redmi Note 13 5G n’ayant pas vocation à être un smartphone gaming très véloce. L’appareil se rattrape avec son logiciel MIUI 14, toujours aussi agréable à utiliser, mais aussi avec sa compatibilité Bluetooth 5.3 (la version 4G se contentant du Bluetooth 5.1). Autre net atout du Redmi Note 13 5G : son autonomie. Avec sa batterie de 5 000 mAh, le smartphone peut être utilisé toute une journée, même en étant très sollicité. Le chargeur rapide de 33 W permet de récupérer 30 % de batterie en 15 minutes, ce qui est plutôt rassurant.

Enfin, côté photo, Xiaomi a opté pour un capteur principal de 108 Mpx, un ultra grand-angle de 8 Mpx et un capteur macro de 2 Mpx. Le capteur principal capture des clichés assez beaux, avec un bon contraste et une luminosité plutôt bien gérée, mais il faudra composer avec un gros manque de détails et de précision. Pour les réseaux sociaux, cela suffira amplement. Le mode 108 Mpx permet de gagner un peu en détail, c’est déjà ça.

