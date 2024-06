Samsung Odyssey G5 : super prix pour cet excellent moniteur PC gaming 32 pouces (QHD, 165 Hz)

Diagonale de 32 pouces, définition QHD et taux de rafraîchissement de 165 Hz, que demande le peuple ? Le Samsung Odyssey G5 est un champion dans la catégorie des écrans PC gamer du milieu de gamme et en ce moment, il est disponible à 229 euros au lieu de 349 euros chez Amazon grâce à une réduction de 34%.

Le moniteur est un élément essentiel dans un setup PC. En effet, les joueurs un tant soit peu exigeants doivent être attentifs à ses performances et prendre en considération plusieurs critères comme le temps de réponse et le taux de rafraîchissement. La diagonale est aussi décisive pour une question d’immersion, à partir du moment où l’on a la place, qui refuserait un écran de 32 pouces ? D’ailleurs, cela tombe bien puisque le Samsung Odyssey G5 de 32 pouces est disponible avec 34 % de réduction.

Le Samsung Odyssey G5 (G51C) en résumé

Une dalle VA de 32 pouces en QHD

Un taux de rafraîchissement de 165 Hz

Support du HDR10 et d’AMD FreeSync Premium Pro

Au lieu de 349 euros habituellement, le Samsung Odyssey G5 (G51C) est maintenant disponible en promotion à 229 euros chez Amazon.

32 pouces et définition QHD, un must-have !

Avec un châssis au design un brin futuriste et son pied en V, on reconnaît bien là un Samsung Odyssey. Avec ses bordures fines sur trois côtés et sa diagonale de 32 pouces (81 cm), l’immersion est garantie, sans compter les caractéristiques de la dalle que nous détaillerons plus bas. Niveau connectique, on retrouve deux ports HDMI 2.0, un DisplayPort 1.4, une prise jack 3.5 mm, mais pas de port USB. Enfin, le moniteur est réglable sur quatre axes : en hauteur, en inclinaison, en rotation et en mode Paysage/Portrait.

Concernant l’écran, le constructeur sud-coréen jette son dévolu sur une dalle VA. À l’instar d’une dalle IPS, ses angles de vision sont très ouverts et sa couverture colorimétrique est large, elle profite même d’un bien meilleur rapport de contraste. En revanche, une dalle VA est moins réactive qu’une dalle IPS, mais cela ne semble pas être un souci sur le Samsung Odyssey G5 qui profite d’un temps de réponse de 1 ms, une valeur phare recherchée par les gamers. Enfin, la définition est en QHD (2 560 x 1 440 pixels), parfait pour jouer en 1440p.

Des performances pour gagner chaque partie

Ce qui compte en premier lieu dans un écran PC gamer, c’est le taux de rafraîchissement. Celui du Samsung Odyssey G5 s’établit à 165 Hz, des performances idéales pour enchaîner les combos ou ne louper aucun virage sur un circuit automobile. Grâce au temps de réponse de 1 ms, les images restent nettes, peu importe à quelle vitesse l’image est en mouvement. Sans compter que la technologie AMD FreeSync Premium Pro prévient les déchirures, saccades et images floues pour toujours jouer dans des conditions optimales.

Enfin, le Samsung Odyssey G5 profite d’autres fonctionnalités pour améliorer son expérience gaming, comme le support du HDR10 qui permet d’avoir une image plus contrastée et détaillée grâce à une extension de la plage dynamique. Black eQualizer permet quant à lui de donner une image mieux détaillée dans les zones sombres sans avoir à augmenter la luminosité de l’écran. Tous les réglages sont directement accessibles sur l’interface OSD Super Arena Gaming UX.

