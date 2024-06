Garmin Forerunner 965 : cette smartwatch premium pour les runners est soldée à un prix inédit

Avec le retour du beau temps, les coureurs ont plus que jamais une bonne excuse pour enfiler les chaussures de course et se dépenser une heure ou deux. Pour les plus assidus, fidèles des semi-marathons et des marathons entiers, les montres connectées Forerunner de Garmin sont tout indiquées et la Forerunner 965 qui est l'un des plus récents modèles voit son prix chuter de 649,99 euros à 560,88 euros chez Rakuten grâce aux soldes d'été.

Avec le retour du soleil et des températures clémentes, il n’y a pas meilleure période pour faire son jogging de bon matin. D’ailleurs, pour les coureurs du dimanche ou ceux ayant un niveau confirmé, le constructeur Garmin a dédié l’une de ses gammes de montre connectée, celle des Forerunner. L’un des derniers modèles, la Forerunner 965, profite toujours d’un excellent suivi sportif et introduit un nouvel écran OLED. Pendant les soldes d’été, cette récente smartwatch premium de Garmin perd 90 euros sur son prix de départ chez Rakuten.

La Garmin Forerunner 965 en quelques points

Un design soigné et un écran OLED riche en couleurs

Excellents suivis GPS et de la fréquence cardiaque

La cartographie intégrée

Une autonomie confortable

Au lieu de 649,99 euros habituellement, la Garmin Forerunner 965 est maintenant disponible en promotion à 560,88 euros chez Rakuten.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant la Garmin Forerunner 965. Le tableau s’actualise automatiquement.

La première Forerunner avec un écran OLED

Celles et ceux qui connaissent les Garmin Fenix se souviennent de ce design lourd et imposant, mais celui des montres Forerunner n’a rien à voir avec cela. La Forerunner 965 est plus fine, donc plus discrète, et se permet même le luxe de l’élégance. De plus, cette gamme introduit pour la première fois un écran OLED tactile (454 × 454 pixels) qui a ses avantages, mais aussi ses défauts. L’OLED est plus agréable visuellement grâce à des couleurs et une résolution plus riches, mais par rapport à un écran MIP transflectif, elle est moins lisible en plein soleil et plus énergivore.

En parlant de la consommation énergétique, Garmin annonce une autonomie pouvant atteindre 23 jours en mode montre connectée classique et de 31 heures en mode GPS seul. C’est d’une part un score excellent, mais c’est surtout une autonomie supérieure à celle de la Forerunner 955 dotée d’un écran MIP transflectif. Cela est confirmé dans notre test où la Forerunner 965 a tenu 7 jours avec l’Always-On, le suivi Sp02 et quelques heures de jogging avec le GNSS multi-bandes, contre 6 jours et 10 heures pour la Forerunner 955.

Un suivi sportif made in Garmin toujours au top !

La Garmin Forerunner 965 embarque bien évidemment un bel assortiment de capteurs pour fournir des données ultra-précises quant au suivi sportif, on a ici un accéléromètre, un oxymètre de pouls, un gyroscope, un thermomètre, un altimètre barométrique, sans oublier el famoso cardiofréquencemètre. Pour ce dernier, il s’agit du même modèle que celui de la Forerunner 955 et il est d’une précision efficace. Idem pour le GPS compatible multi-GNSS et multibande L1+L5, Garmin est un maître-artisan dans ce domaine.

Outre la mesure de la fréquence cardiaque et la géolocalisation, la Garmin Forerunner 965 fait le plein de fonctionnalités d’entraînement comme le Body Battery qui indique le niveau d’énergie que l’on perd au fil de la journée. Le Garmin Coach répond toujours présent pour proposer des séances d’entraînement personnalisées selon les performances mesurées, tout comme la VO2Max ou PacePro qui indique l’allure à tenir en temps réel. Enfin, les amateurs de trail, de trek et de randonnée peuvent également s’appuyer sur la cartographie intégrée.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la Garmin Forerunner 965.

Ne ratez rien des soldes d’été 2024 avec Frandroid

Les soldes d’été 2024 se déroulent du mercredi 26 juin à 8h jusqu’au mardi 23 juillet prochain inclus. Pendant ces 4 semaines de promotions, il y aura plusieurs démarques qui interviendront chaque semaine pour rajouter de nouvelles offres, ou même pour davantage baisser les prix des produits encore en stock.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Suivez notre notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoingnez notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Téléchargerz notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’été

Abonnez-vous à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.