Amazon réduit de 20 % le prix de ce SSD 1 To parfait pour PS5 lors des soldes

Si vous recherchez une solution de stockage pour votre PS5, le SSD Seagate FireCuda 530 est justement taillé pour la console next-gen de Sony. Pendant les soldes d'été, on peut trouver le modèle 1 To à 89,90 euros au lieu de 109,90 euros sur Amazon.

Parmi les premières marques qui ont lancé des SSD internes au format M.2 compatibles avec la PS5, on compte notamment Seagate, qui a conçu ses modèles FireCuda 530 parfaitement adaptés à la console next-gen de Sony. Et trois ans après leur lancement, ces derniers restent de très bonnes solutions de stockage qui offrent entre autres des débits excellents en lecture et en écriture, mais aussi l’action, pour certains modèles, d’un dissipateur thermique, très utile et rassurant. Si vous souhaitez augmenter la capacité de stockage interne de votre PS5, limitée à 667 Go, vous pourrez donc opter sans souci pour le FireCuda 530, et plus particulièrement pour sa version de 1 To que l’on trouve à un très bon prix pendant ces soldes d’été.

Ce qu’il faut savoir sur le SSD Seagate FireCuda 530

Un SSD NVMe PCIe Gen 4 au format M.2

Des débits jusqu’à 7 300 Mo/s en lecture

Un dissipateur thermique inclus

Habituellement proposé à 109,90 euros, voire à plus de 150 euros à certaines périodes, le SSD Seagate FireCuda 530 1 To est désormais affiché à 89,90 euros sur Amazon.

Il a toute sa place dans la PS5

Le Seagate FireCuda 530 est tout à fait adapté à la PS5, pour la simple et bonne raison qu’il répond à toutes les exigences de Sony. D’abord, son format M.2 lui permet de se glisser parfaitement dans les entrailles de la console. De plus, ses vitesses de transfert sont largement suffisantes. Le constructeur de la console impose des débits d’au moins 5 500 Mo/s pour un fonctionnement correct, alors que le SSD NVMe de Seagate offre pas moins de 7 300 Mo/s en lecture, et jusqu’à 6 900 Mo/s en écriture.

Pour couronner le tout, ce modèle est équipé d’un dissipateur thermique, très recommandé pour les SSD destinés à prendre place au sein d’une PS5. Oui, cette console est sujette à la chauffe : un dissipateur permet donc d’éviter tout phénomène de surchauffe qui pourrait diminuer drastiquement les performances de la machine.

1 000 Go à disposition

Si l’installation d’un SSD interne dans une PS5 vous effraie, détrompez-vous : si elle est un peu plus complexe que celle d’une carte d’extension sur Xbox, puisque le SSD prend la forme d’une barrette de RAM, la manœuvre est tout à fait faisable, comme nous vous le démontrons dans notre article, qui vous guidera pas à pas. Et si vous n’avez qu’un PC à disposition, vous pourrez tout à fait profiter des performances du FireCuda 530 aussi, d’autant plus que les SSD NVMe sont bien plus rapides que les SSD classiques SATA au format 2,5 pouces.

Une fois bien installé dans votre machine, le SSD FireCuda 530 de Seagate donne droit à 1 000 Go de stockage, soit 1 To. Quand on sait que le stockage natif de la PS5 s’élève à 667 Go, et que la plupart des titres pèsent 50 Go, voire 100 Go pour les plus gourmands en ressources, les 1 000 Go ne sont clairement pas de refus. En prime, vous profiterez évidemment de temps de chargement réduits et de lancements des jeux plus rapides.

Lire aussi

Quel SSD M2 interne ou disque dur externe choisir pour la PS5 ?

