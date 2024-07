Ce pack Xiaomi Pad 6S Pro + clavier baisse de 150 € avec les soldes sur Amazon

Officialisée en février dernier, la Xiaomi Pad 6S Pro est une tablette qui promet une belle puissance, un écran très fluide ainsi qu'une autonomie généreuse. Un modèle plutôt alléchant sur le papier, que l'on trouve actuellement dans un pack comportant également un clavier et affiché à 649 euros sur Amazon, au lieu de 799 euros.

Faire de l’ombre à l’iPad Pro 12.9 : voici ce qu’a probablement souhaité faire Xiaomi en lançant sa Xiaomi Pad 6S Pro, une tablette qui va bien plus loin que la Xiaomi Pad 6. Entre son écran rafraîchi à 144 Hz, sa puce puissante ou encore sa grosse batterie, ce modèle a de quoi plaire. Elle est même encore plus recommandable pendant ces soldes d’été puisqu’elle est proposée, avec son clavier, à -19 % sur Amazon. Un rapport qualité-prix qui s’améliore nettement, donc.

Les points forts de la Xiaomi Pad 6S Pro

Un grand écran 3K de 12,4 pouces + 144 Hz

Une puce Snapdragon 8 Gen 2

Une batterie de 10 000 mAh + charge rapide à 120 W

Initialement affiché à 799,90 euros, le pack comprenant une Xiaomi Pad 6S Pro et un clavier est actuellement vendu à 649,99 euros sur Amazon.

Un écran extra-fluide

Le Xiaomi Pad 6S Pro est tout d’abord une tablette au design plutôt élégant avec ses angles arrondis et ses tranches plates qui rappellent celles de l’iPad d’Apple. La prise en main de ce modèle devrait d’ailleurs être facilitée par sa faible épaisseur de 6,26 mm seulement, même si son poids de 590 g n’est pas non plus le plus contenu du marché.

Pour l’écran de cette tablette, Xiaomi a visiblement mis le paquet en choisissant un grand écran LCD IPS de 12,4 pouces qui offre une définition de 3 048 x 2 032 pixels, soit 3K. Pas d’OLED ici, malheureusement, mais la marque promet une belle luminosité (900 nits) et un rendu fidèle des couleurs. Ajoutons par ailleurs que la dalle est compatible HDR10 et Dolby Vision, soit l’assurance d’images bien détaillées et contrastées, et que son format vertical carré 3:2 permet de profiter d’un espace d’affichage plus conséquent qu’avec un format 16:10. Mais le gros atout de cet écran, c’est évidemment son taux de rafraîchissement de 144 Hz, qui garantit une fluidité exemplaire.

De belles performances à la clé

Sous le capot, on trouve un SoC de 2022, le Snapdragon 8 Gen 2, épaulé par 8 Go de RAM. Si cette puce est nettement moins puissante que le processeur M2 qui équipe l’iPad Pro 12.9, son concurrent, les performances devraient tout de même être satisfaisantes, que cela soit pour de la bureautique, de la navigation, du streaming ou encore du gaming. Côté interface, la Xiaomi Pad 6S Pro embarque HyperOS, basé sur Android 14, avec des applications spécifiquement optimisées pour le multitâche, à l’image de la fonction multifenêtres ou encore le gestionnaire de fichiers qui permet notamment de trouver rapidement des fichiers liés à différentes applications. Il est aussi possible d’afficher sur la tablette le contenu de son smartphone, et le contrôler.

Enfin, pour ce qui est de son autonomie, la Xiaomi Pad 6S Pro renferme une grosse batterie de 10 000 mAh, qui supporte même une charge rapide de 120 W. Concrètement, vous devriez pouvoir recharger complètement la tablette en seulement 35 minutes, et 10 minutes de charge suffiront pour récupérer 45 % de la batterie. Un gros point fort, en somme.

