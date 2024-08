Samsung Galaxy A35 : ce bon smartphone lancé en 2024 est déjà à moitié prix

Le Samsung Galaxy A35 a débarqué cette année dans le catalogue des milieux de gamme de la marque. Et, il a beau être tout récent, son prix est pourtant déjà bien plus bas qu’à sa sortie, puisque divisé par deux.

Le Samsung Galaxy A35 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Il n’y a pas que la gamme des Galaxy S qui mérite toute l’attention chez Samsung, malgré les grandes qualités de ces modèles premium. Bien plus abordables, les Galaxy A valent, eux aussi, largement le détour puisqu’ils offrent toute l’expertise de la marque sud-coréenne tout en proposant d’excellents rapports qualité-prix. L’un des derniers-nés de la série est le Samsung Galaxy A35, qui dispose d’une fiche technique avec de très bons points. Et, la bonne nouvelle, c’est qu’il est à moitié prix aujourd’hui.

Les points essentiels du Samsung Galaxy A35 5G

Une dalle FHD+ AMOLED de 6,6 pouces + 120 Hz

Une puce Exynos 1380 puissante

Un capteur principal solide

Lancé à 399 euros, le Samsung Galaxy A35 5G (128 Go) est actuellement disponible en promotion à 199 euros chez RED by SFR, si vous prenez avec le forfait 100 Go de 5G à 7,99 euros par mois. Le cas échéant, vous pouvez tout de même obtenir ce smartphone au super prix de 249 euros.

Un design soigné qui respire le premium

Si l’on dit du Samsung Galaxy A35 qu’il présente un design assez sophistiqué, c’est tout simplement parce qu’il reprend, comme le Galaxy A55, le design du premium Samsung Galaxy S23+. On a ainsi droit aux trois objectifs photo alignés à la verticale et très bien intégrés au dos, de même qu’à un dos en verre, et non en plastique. Plutôt rare sur cette gamme de prix. Toutefois, le plastique est bel et bien présent sur le cadre. Les finitions sont heureusement excellentes dans leur globalité. Côté résistance, le smartphone est certifié IP67, ce qui signifie qu’il peut affronter une très courte immersion dans l’eau et qu’il est résistant à la poussière, et son écran est protégé par un Corning Gorilla Glass Victus+.

À l’avant, on trouve une dalle de 6,6 pouces Full HD+ Super Amoled, encadrée par d’assez larges bordures malheureusement. On s’attardera bien plus sur son taux de rafraîchissement qui peut atteindre 120 Hz, gage d’une excellente fluidité, et sur sa bonne luminosité maximale. Pour ce qui est de l’interface logicielle, la marque promet quatre mises à jour d’Android majeures et cinq ans de correctifs de sécurité, ce qui est là encore assez rare sur ce segment de prix. Pour le moment, il faut se contenter d’Android 14 avec One UI 6.1, l’interface maison de Samsung, toujours aussi soignée et pleine de fonctions intelligentes (notamment en retouche photo), mais les trop nombreuses applications publicitaires ternissent un peu le tableau…

De solides performances

Dans les entrailles du Galaxy A35, se niche une puce Exynos 1380, que l’on trouvait déjà sur le Samsung Galax A54. D’après notre test, le smartphone s’en sort très bien sur sa gamme de prix et aucun concurrent ne lui résiste vraiment. La fluidité est plutôt bonne, mais le démarrage peut être un peu lent. En revanche, il s’en sort bien en jeu, avec des titres que l’on peut faire tourner avec les graphismes réglés en « moyen » jusqu’à 60 FPS. Côté photo, le Samsung Galaxy A35 est équipé d’un capteur principal de 50 Mpx, d’un capteur ultra-grand-angle de 8 Mpx, d’un capteur macro de 5 Mpx et d’un capteur selfie de 13 Mpx. Mention spéciale pour le capteur principal qui se débrouille très bien, avec des clichés aux couleurs fidèles à la réalité.

Enfin, le A35 renferme une batterie de 5 000 mAh, ce qui lui permet, selon notre test, de tenir une journée et demie avec un usage mixte (navigation, jeux vidéo, messages, vidéos) sur une charge. La puissance de charge maximale est par ailleurs de 25 W, ce qui est assez décevant. Le smartphone met 74 minutes à passer de 10 % de batterie à 100 %.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy A35.

Afin de comparer le Samsung Galaxy A35 avec d’autres modèles que nous recommandons sur la même tranche tarifaire, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 300 euros.

