Moins de 650 € pour ce puissant laptop gaming avec une RTX série 4000, c’est à prendre ou à laisser

Le Medion Erazer Scout E30 n’est pas le plus puissant des laptops gaming du marché, mais il est abordable et c’est largement suffisant pour faire tourner convenablement la majorité des triples A. En ce moment, on trouve la petite bête abordable à 649 euros au lieu de 1 049 euros.

Le gaming nomade devient accessible grâce à la marque Medion et sa gamme pensée pour les gamers : Erazer. Le Scout E30 propose une solide configuration pour les petits budgets, et la réductiondu jour permet de faire baisser la facture de 400 euros.

Les trois points intéressants de ce laptop Medion

Une carte graphique Nvidia RTX 4050

i5 12e gen + 16 Go RAM

Un écran de 16 pouces Full HD

Au lieu de 1 049 euros, le Medion Erazer Scout E30 est maintenant disponible en promotion à 649 euros sur Rakuten (via le vendeur Boulanger) avec le code promo ORDI50.

Une RTX 4050, parfait pour le gaming nomade

Avec l’Erazer Scout E30, vous disposez d’un ordinateur portable taillé pour le gaming et les jeux récents, grâce à la série 4000 des cartes graphiques de Nvidia : la RTX 4050 et sa fonctionnalité de Ray Tracing. Il est important de noter qu’avec un PC portable, vous ne pourrez pas jouer à tous les jeux en mode ultra. Cependant, avec la bonne configuration, l’Erazer Scout E30 sera votre meilleur allié lors de vos parties nomades.

La carte graphique est accompagnée d’un processeur Intel Alder Lake-H I5-12450, qui aidera la RTX 4050 d’offrir de bonnes performances, que ce soit en jeux ou sur des logiciels gourmands en ressources GPU et CPU. La suite Adobe fonctionnera sans problème avec la configuration de cet ordinateur.

Un stockage SSD, mais sans Windows

La norme en matière de stockage sur les PC portables est bien entendu le SSD. L’Erazer Scout E30 ne déroge pas à cette règle et est équipé d’un SSD de 512 Go de mémoire, permettant de stocker quelques jeux tout en conservant les qualités d’un SSD, à savoir : résistance aux chocs, économie d’énergie, et une meilleure fluidité et rapidité d’écriture comparée à un disque dur classique.

Ce PC est également modulaire côté SSD, puisqu’un logement M.2 est libre, prêt à accueillir un second dispositif de stockage. Avant de procéder à l’achat, veuillez noter que cet ordinateur est livré sans système d’exploitation (OS). Il vous appartiendra donc d’installer, au choix, Windows 10 ou Windows 11, via une clé USB, en suivant nos tutoriels.

Afin de comparer le Medion Erazer Scoot E30 avec d’autres modèls que nous recommandons chez Frandroid, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs PC portables pour le gaming.

