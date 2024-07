Notée 9/10, la Garmin Vivoactive 5 profite d’une belle promotion durant ce Prime Day

Avec ses capteurs pertinents pour surveiller sa santé et ses nombreuses fonctionnalités, la Garmin Vivoactive 5 se range parmi les très bonnes montres sportives. Et pour ne rien gâcher, elle est plutôt abordable actuellement : pendant le Prime Day, Amazon la propose en effet à 209 euros au lieu de 299 euros.

Bien plus accessible que la Garmin Venu 3, la Garmin Vivoactive 5 est une montre connectée résolument tournée vers le sport et bourrée de capteurs permettant de suivre de près l’état de sa forme physique. Bref, le modèle idéal pour qui souhaite s’initier aux montres de sport et avoir un petit coach efficace au poignet, et ce, sans s’être ruiné avant, puisque cette Vivoactive 5 coûte 90 euros de moins pendant le Prime Day d’Amazon.

Ce que propose la Garmin Vivoactive 5

Un écran OLED lumineux

Des capteurs précis et pertinents

De très nombreuses données de sport et santé

Lancée à 299 euros, la Garmin Vivoactive 5 est désormais disponible à 209 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant la Garmin Vivoactive 5. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un design très sportif

La Garmin Vivoactive 5 est une montre connectée taillée pour le sport, et cela se voit sur son design, avec son bracelet en silicone pratique et confortable pour les entraînements. Mais que les non-amateurs de cette matière se rassurent : d’autres bracelets en cuir ou en maille milanaise peuvent être achetés pour remplacer celui en silicone ; le changement est d’ailleurs très rapide grâce au système propriétaire de dégagement rapide Quick-Release. On regrette toutefois que la marque ait opté pour un boîtier en polymère, qui donne un aspect plastique à l’ensemble, mais on se console avec la lunette moins cheap en aluminium anodisé ainsi qu’avec le verre Corning Gorilla 3 qui protège l’écran.

À propos de cet écran, d’ailleurs, la Vivoactive 5 est équipée d’une dalle AMOLED, comme la Garmin Venu 3, ici de 1,2 pouce. Le principal atout de cet écran est sans conteste sa luminosité, qui permet de rendre l’écran bien lisible dans toutes les situations. Un mode Always-On est aussi de la partie, de même qu’un mode nuit pour ne pas être réveillé par l’allumage de l’écran sous la couette.

Pertinente pour le sport et la santé

Comme toute bonne montre connectée sportive qui se respecte, la Garmin Vivoactive 5 renferme une foule de capteurs qui permettent de compter le nombre de pas effectués dans la journée, de mesurer sa fréquence cardiaque en continu et au repos ou encore sa fréquence respiratoire, le taux d’oxygénation dans le sang (SpO2) ou encore le niveau de stress et la qualité du sommeil. On devra toutefois se passer d’altimètre barométrique et de gyroscope et se contenter d’un accéléromètre, et la réalisation d’électrocardiogrammes (ECG) n’est pas possible. Côté sport, elle peut en reconnaître plus de 30, dont la natation grâce à son étanchéité 5 ATM, et met même à disposition des programmes d’entraînement avec Garmin Coach. La montre intègre par ailleurs un mode qu’on ne trouve pas dans tous les modèles mais qui peut s’avérer bien utile : le mode « fauteuil roulant », qui enregistre les poussées au lieu des pas et qui inclut des activités adaptées aux personnes à mobilité réduite.

Pour retrouver toutes les données récoltées par la Vivoactive 5, rendez-vous dans l’application Garmin Connect, qui est plus lisible sur sa version web. Enfin, côté autonomie, si la marque annonce jusqu’à 11 jours dans un usage peu intensif, la Vivoactive 5 a tenu quatre jours et demi, lors de notre test, avant de se décharger complètement, en utilisation peu intensive, avec l’écran toujours allumé et tous les capteurs activés en mesure continue.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Garmin Vivoactive 5.

Lire aussi

Quelles sont les meilleures montres connectées en 2024 ?

Amazon Prime Day 2024 : tout ce qu’il faut savoir

Le premier Prime Day de l’année 2024 se déroule du 16 au 17 juillet. Cependant, les promotions mises en avant ne sont pas accessibles à tout le monde. Les offres sont exclusivement réservées aux membres Prime.

Comment s’abonner gratuitement à Amazon Prime ?

Pour bénéficier des prix attractifs du Prime Day, il est indispensable d’être membre Amazon Prime. Si vous êtes déjà abonnés au service, vous n’avez rien de plus à faire. En revanche, si ce n’est pas encore le cas, sachez qu’il est possible de bénéficier d’un essai de 30 jours, ou 90 jours si vous êtes étudiant. Cela concerne uniquement les nouveaux comptes ou celles et ceux qui n’ont pas été abonnés au service depuis un certain temps.

Les meilleures offres du Prime Day

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Suivez notre notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoignez notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Téléchargez notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Prime Day

Abonnez-vous à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.