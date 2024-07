La PS5 Slim est de retour en promotion spécialement pour le Prime Day d’Amazon

On ne peut pas dire que les températures soient estivales cette année. Alors pourquoi ne pas se réconforter avec la dernière console next-gen de Sony ? Dans sa version Slim, la PlayStation 5 est justement en promotion chez Amazon : elle est affichée à 479 euros durant le Prime Day, contre 549 euros habituellement.

Dévoilée en novembre dernier, la dernière itération de la console nouvelle génération de Sony se veut plus légère et surtout moins imposante que la PlayStation 5 – dont le design divise encore aujourd’hui. La PS5 Slim n’en reste pas moins performante, puisqu’elle profite de la même puissance que sa grande sœur, avec quelques améliorations au passage. Des caractéristiques d’autant plus intéressantes quand la console voit son prix fondre de 75 euros.

Ce qu’il faut retenir de la PlayStation 5 Slim

Une PS5 plus légère, mais aussi puissante que l’originale

Un espace de stockage qui passe enfin à 1 To

La présence du lecteur de disque

Au lieu de 549 euros habituellement, la PlayStation 5 Slim (édition Standard) est maintenant disponible en promotion à 479 euros chez Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant la PlayStation 5 Slim (édition Standard). Le tableau s’actualise automatiquement.

Une PS5 plus légère, mais tout aussi puissante

À l’image de la PS4, la dernière génération de consoles de Sony a eu droit à sa version Slim. Un modèle qui se démarque – comme on peut s’en douter – par son format réduit par rapport à l’original. On note ainsi quelques centimètres en moins, ici et là, mais rien de très impressionnant finalement. C’est plutôt au niveau du poids que l’appellation Slim de la PS5 prend tout son sens : on passe ainsi à 3,2 kg pour la version avec lecteur contre 4,5 kg pour la version de lancement et à 2,6 kg pour la version Digitale contre 3,9 kg pour la version de lancement. Une rainure au deux tiers supérieurs de la console fait son apparition. Elle marque l’endroit où le boitier peut être retiré pour intégrer ou retirer le lecteur de disque de la console. Grosse nouveauté sur la console. À ce propos, Sony a bien fait les choses puisque la manipulation est très simple à réaliser. À noter qu’il faudra préalablement enregistrer le lecteur via la PS5 pour en profiter.

Autre amélioration bienvenue : l’intégration de deux ports USB-C en façade, en remplacement du combo USB-C/USB-A de l’ancienne version. On note également un système de refroidissement désormais plus compact, avec des dissipateurs plus petits – format réduit oblige – et l’intégration d’un SSD de 1To en remplacement du SSD de 825 Go de l’ancienne version. Et il est même possible d’ajouter un deuxième SSD M.2 pour stocker encore plus de jeux. Bien joué, Sony. Pour le reste, la recette ne change pas. Les performances assurées par la PS5 Slim sont donc les mêmes. Si elle fait nativement tourner les jeux en 4K 60 FPS, elle peut monter à 120 FPS.

Une manette immersive

Et pour profiter au maximum des performances de la console, la PS5 Slim est bien évidemment livrée avec une manette DualSense. Ses caractéristiques, dont ses gâchettes adaptatives qui accentuent la sensibilité dans le gameplay, renforcent considérablement l’immersion des joueurs dans leurs parties.

À cela s’ajoute le fait que Sony a troqué les moteurs de vibrations classiques contre un retour haptique qui permet plus de finesse dans les ressentis. Enfin, côté autonomie, la manette DualSense conserve une autonomie d’une douzaine d’heures, ce qui est plutôt pas mal. Le port USB-C présent sur la manette permettra de son côté une charge plus rapide qu’avant.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Sony PlayStation 5 Slim.

Amazon Prime Day 2024 : tout ce qu’il faut savoir

Le premier Prime Day de l’année 2024 se déroule du 16 au 17 juillet. Cependant, les promotions mises en avant ne sont pas accessibles à tout le monde. Les offres sont exclusivement réservées aux membres Prime.

Comment s’abonner gratuitement à Amazon Prime ?

Pour bénéficier des prix attractifs du Prime Day, il est indispensable d’être membre Amazon Prime. Si vous êtes déjà abonnés au service, vous n’avez rien de plus à faire. En revanche, si ce n’est pas encore le cas, sachez qu’il est possible de bénéficier d’un essai de 30 jours, ou 90 jours si vous êtes étudiant. Cela concerne uniquement les nouveaux comptes ou celles et ceux qui n’ont pas été abonnés au service depuis un certain temps.

Les meilleures offres du Prime Day

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Suivez notre notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoignez notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Téléchargez notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Prime Day

Abonnez-vous à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.