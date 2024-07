La Google Pixel Watch 2 n’a jamais été aussi accessible que durant ce Prime Day

Bien plus convaincante que la première mouture, la Google Pixel Watch 2 a malheureusement vu son prix évoluer en conséquence. Un bémol passager puisque la dernière smarwatch du géant américain voit son prix fondre au soleil durant le Prime Day d’Amazon. On la trouve ainsi à 299 euros, contre 399 euros habituellement.

Si la première Pixel Watch était très attendue, Google en a déçu plus d’un avec des défauts plus que conséquents. Fort heureusement, la firme de Mountain View a appris de ses erreurs et a proposé une deuxième génération de montre connectée plus fluide, avec une autonomie mieux maitrisée et des capteurs plus précis. De quoi décrocher à joli 7/10 à notre test. Si ce n’est pas la meilleure sur le marché, la smartwatch de Google saura répondre à la plupart des attentes. Et son rapport qualité/prix devient encore plus intéressant chez Amazon grâce à une réduction de 100 euros.

Les points forts de la Google Pixel Watch 2

Un design soigné

La richesse de l’écosystème Wear OS

Un capteur cardiaque très précis

Au lieu de 399 euros habituellement, la Google Pixel Watch 2 est maintenant disponible en promotion à 299 euros sur Amazon.

Un design toujours aussi plaisant

Avec la Pixel Watch 2, Google réaffirme son identité en reprenant le design si caractéristique de sa première smartwatch. Un cadre (41 mm) tout en rondeur qui avait beaucoup plu à l’époque. L’écran reste, lui aussi, inchangé. On retrouve ainsi une dalle OLED Always-on d’une définition de 450 x 450 pixels et une luminosité qui peut grimper à 1000 cd-m². Sur ce point, la Pixel Watch 2 fait beaucoup moins bien que certains autres modèles haut de gamme, dont l’Apple Watch Series 9 et la Galaxy Watch 6 qui montent jusqu’à 2 000 cd/m². Autre bémol, les grosses bordures du modèle de 2022 sont toujours d’actualité.

Côté changement, on retiendra une perte de poids : de 36 g, on passe à 31g. De quoi soulager légèrement le poignet. Mais surtout, une autonomie améliorée. Ou presque. En effet, la montre tient toujours 24 heures, mais cette fois avec le mode Always-on activé. Ce qui est plutôt intéressant dans la pratique, même s’il faudra toujours la recharger tous les jours. Il faudra d’ailleurs compter une heure environ pour une charge complète.

Des fonctionnalités de santé améliorées

Google oblige, la Pixel Watch 2 embarque bien évidemment wearOS comme système d’exploitation, autrement dit l’OS du géant américain. Toujours aussi simple d’utilisation et capable de faire profiter d’un énorme catalogue d’applications tierces via le Play Store, la smartwatch répondra à toutes les envies des utilisateurs ou presque. Car oui, Google reste attaché à ses propres produits, dont l’écosystème Fitbit. Ainsi, pour suivre ses données de santé et profiter du suivi sportif au quotidien, il faudra passer par l’application Fitbit – une de plus à installer sur son smartphone. Alors certes, l’application est facile à utiliser et plutôt agréable, mais il est regrettable de ne pas pouvoir choisir son propre système. On regrette aussi le manque de compatibilité de la montre qui ne peut pas être couplée avec un iPhone, par exemple.

C’est au niveau du suivi sportif que la montre gagne des points puisqu’elle embarque un capteur de fréquence cardiaque très précis, ainsi qu’un GPS fiable malgré de légers loupés lors de notre test. Côté santé, si elle propose un suivi du sommeil et la détection du stress, la Pixel Watch 2 en oublie le suivi du cycle menstruel que le retrouve pourtant sur toutes les smartwatches récentes.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.