Amazon lance une belle promo sur la carte graphique Nvidia GeForce RTX 4070 Ti lors du Prime Day

Pas toujours simple de trouver une bonne carte graphique à un prix raisonnable. Bonne nouvelle : pendant le Prime Day d’Amazon, la Nvidia GeForce RTX 4070 Ti est en promo à 656 euros au lieu de 899 euros de base.

Avec une addition plutôt salée, la série 4000 des cartes graphiques Nvidia n’a pas été très bien accueilli par les gamers et gameuses. La GeForce RTX 4070 Ti par exemple, propose les plus grandes nouveautés d’Ada Lovelace à un prix plus accessible, mais toujours couteux, pour le commun des mortels. C’est pourquoi il est toujours intéressant d’attendre des évènements comme les soldes, ou encore le Prime Day d’Amazon, qui peuvent faire baisser le prix de la carte graphique de vos rêves. Et si vous en cherchiez une pour votre écran 1440p, la RTX 4070 Ti voit son prix baisser de près de 250 euros.

En quoi la RTX 4070 Ti est-elle intéressante ?

Elle permet de jouer en 1440p à 60 fps avec les détails au maximum

Pour les fonctionnalités Nvidia : DSSL3, ray-tracing…

Pour sa consommation maîtrisée

Conseillée au prix de 899 euros, la carte graphique Nvidia GeForce RTX 4070 Ti (12 Go) de MSI est aujourd’hui proposé à 656,26 euros lors du Prime Day d’Amazon.

Une CG puissante pour jouer en 1440p en 60 fps

D’abord annulé purement et simplement, la GeForce RTX 4080 12 Go renait sous le nom de Nvidia RTX 4070 Ti. Cette carte graphique reprend un design plus classique pour nos boitiers, mais reste évidemment plutôt imposante. La RTX 4070 Ti est dotée de 12 Go de mémoire vidéo GDDR6 avec une interface 192 bits. Cette carte s’adresse avant tout aux joueuses et aux joueurs équipés d’un moniteur 1440p pour jouer sans concession à 60 fps ou plus.

Par exemple, Spider-Man Remastered tourne dans cette configuration à 182 images par seconde, A Plague Tale Requiem à 161 images par seconde ou encore Portal RTX à 110 images par seconde. Vous l’aurez compris, c’est une bête de performances qui ne vous fera pas défaut. Cette carte graphique profite des nouveautés propres aux RTX 4080 et 4090, mais à un prix plus contenu, comme le double encodage AV1. Cette intégration garantit une bonne longévité et la CG propose donc un encodage vidéo deux fois plus rapide avec les formats les plus courants (H.264, HEVC, etc).

Les fonctionnalités Nvidia et une faible consommation énergétique

Évidemment, cette série 4000 accède à de nombreuses technologies Nvidia pour garantir une excellente expérience en jeu. On y retrouve le DLSS 3 qui permet d’avoir un jeu fluide sans détériorer la qualité d’image. Avec la nouvelle architecture Ada Lovelace de Nvidia, la CG exploite toute la puissance du ray tracing, qui simule le comportement de la lumière dans le monde réel et apporte plus de détails.

Pour finir, grâce à cette architecture, Nvidia a d’ailleurs fait de gros progrès au niveau de la maitrise de la consommation. En effet, la GeForce RTX 4070 Ti consomme 285 W au maximum, soit la même consommation que la GeForce RTX 3070 Ti, qui est pourtant moins puissante.

Pour en apprendre davantage, nous vous invitons à lire notre test sur la Nvidia GeForce RTX 4070 Ti.

Amazon Prime Day 2024 : tout ce qu’il faut savoir

Le premier Prime Day de l’année 2024 se déroule du 16 au 17 juillet. Cependant, les promotions mises en avant ne sont pas accessibles à tout le monde. Les offres sont exclusivement réservées aux membres Prime.

Comment s’abonner gratuitement à Amazon Prime ?

Pour bénéficier des prix attractifs du Prime Day, il est indispensable d’être membre Amazon Prime. Si vous êtes déjà abonnés au service, vous n’avez rien de plus à faire. En revanche, si ce n’est pas encore le cas, sachez qu’il est possible de bénéficier d’un essai de 30 jours, ou 90 jours si vous êtes étudiant. Cela concerne uniquement les nouveaux comptes ou celles et ceux qui n’ont pas été abonnés au service depuis un certain temps.

