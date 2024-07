C’est l’occasion de changer de forfait : 100 Go de 5G à 7,99 €/mois seulement avec cette offre sans engagement

Si vous votre forfait mobile vous coûte trop cher, il est temps d'en changer pour faire des économies tout en gagnant des Go. Voici l'offre sans engagement idéale : 100 Go de 5G pour 7,99 euros par mois seulement.

Entre les soldes d’été et le Prime Day, les bonnes affaires coulent à flots. Les opérateurs mobiles aussi font de belles offres, comme Cdiscount mobile : l’opérateur virtuel revoit son offre phare et propose 100 Go de 5G à moins de 8 euros par mois. C’est le bon moment pour payer moins cher son forfait et de profiter d’une belle quantité de data 5G.

Que propose ce forfait Cdiscount Mobile ?

100 Go de 5G en France et 18 Go en Europe et DOM

Les appels, SMS et MMS illimités

Sans engagement et sans augmentation de prix

En ce moment chez Cdiscount Mobile, on trouve un forfait 5G de 100 Go à seulement 7,99 euros par mois.

Une bonne quantité de données 5G

Pour utiliser Internet où que vous soyez, Cdiscount Mobile octroie pas moins de 100 Go de données 5G tous les mois en France. Avec une telle quantité, les possibilités sont donc nombreuses : vous pouvez dévorer du contenu en streaming, naviguer sur Internet, écouter votre service de streaming musical à longueur de temps, partager votre connexion en cas de besoin et de faire même quelques parties sur Fortnite, sans Wi-Fi à proximité.

Pour communiquer de l’étranger, l’opérateur propose 18 Go de 4G d’Internet depuis l’Europe et les DOM. De quoi être à l’aise en déplacement ou en vacances sans avoir à se connecter à un réseau Wi-Fi dans les environs, sans pour autant en abuser. Outre la quantité de data, les appels, SMS et MMS sont illimités depuis la France métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. En revanche, vous ne devrez toutefois pas dépasser 3 heures par appel, dans la limite de 129 destinataires par mois, dont 99 depuis l’UE et DOM.

Avec la qualité réseau de Bouygues

Réticent de passer par Cdiscount mobile ? Pas de panique, cet opérateur virtuel s’appuie sur les antennes du réseau historique de Bouygues Télécom. Vous aurez donc l’assurance de bénéficier d’un réseau national de qualité. D’ailleurs, la qualité du réseau Bouygues Télécom continue de s’améliorer d’année en année, notamment sur la qualité des appels ou les débits internet dans les zones intermédiaires et rurales.

Si certains opérateurs proposent la gratuité de la carte SIM, ce n’est pas le cas de tous. Généralement, la puce est vendue 10 euros, mais Cdiscount mobile se démarque de ses concurrents, car dorénavant, le MVNO la propose à seulement 1 euro. De quoi attirer plus facilement les potentiels clients et de faire quelques économies au passage.

Pour conserver votre numéro de téléphone en changeant de forfait, vous pouvez appeler le 3179 gratuitement pour obtenir votre numéro RIO et le fournir à votre nouvel opérateur lors de la commande du forfait. Ce dernier aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne.

