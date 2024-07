Soldée à moins de 40 €, cette montre Xiaomi devient l’une des smartwatch les plus abordables

Envie d’une montre connectée pas chère ? On a ce qu’il vous faut : la Redmi Watch 3 Active est un modèle entrée de gamme en matière de fonctionnalités et de prix. D’ailleurs pendant les soldes, elle coûte 39 euros au lieu de 49 euros de base.

Plus connu pour ses smartphones, Xiaomi s’est aussi positionné sur le marché des montres connectées. Avec sa Redmi Watch 3 Active, l’idée est de proposer un appareil qui va à l’essentiel, mais avec un tarif tout particulièrement agressif. Cette montre est plutôt intéressante pour les personnes qui souhaitent s’essayer à ce type de produit, sans dépenser une grande fortune, et ça tombe bien puisque durant les soldes, elle perd 20 % de son prix.

Les avantages du Xiaomi Redmi Watch 3

Un grand écran lumineux

Un tarif accessible

Une autonomie satisfaisante

Au départ à 49,99 euros, la Xiaomi Redmi Watch 3 est disponible en promotion à 39,90 euros sur le site de la Fnac, mais aussi sur le site Darty.

Une allure à l’Apple Watch ou presque

Au premier coup d’œil, on pourrait confondre la Redmi Watch 3 Active avec une montre de la marque à la Pomme grâce à son boitier légèrement rectangulaire et ses bords arrondis. La comparaison s’arrête rapidement, puisque Xiaomi utilise des matériaux en plastiques moins nobles, mais qui est pratique pour une utilisation sportive avec son bracelet en silicone.

À l’avant, l’écran déploie une surface d’affichage généreuse de 1,83 pouce de diagonale, dans une résolution de 240×280 pixels, soit une densité de 202 pixels par pouce. La marque fait le choix d’une dalle LCD avec une luminosité maximale de 450 cd/m². Durant notre test, l’écran s’est révélé être assez lumineux pour une utilisation en plein soleil, ce qui est un bon point pour cette montre. On regrettera l’absence d’un mode always-on permettant à l’écran de rester allumé en permanence.

Un suivi correct

Pour une smartwatch à petit prix, la Watch 3 Active ne lésine pas sur les fonctionnalités liées au domaine de la santé. Consultables depuis votre poignet ou sur l’application, les données mesurées par les capteurs comprennent la fréquence cardiaque, le taux d’oxygène sanguin (SpO2) et le nombre de pas effectués au quotidien. Tournée vers une utilisation pour le sport, elle se targue d’offrir un suivi pour 110 sports différents. Si la liste est longue, les classiques sont évidemment de la partie, comme la course à pied en extérieur ou sur tapis, le vélo en plein air ou d’intérieur, le rameur ou la randonnée.

On trouve même quelques originalités comme les fléchettes, le frisbee, le cerf-volant ou encore le Taï Chi. En revanche, ce modèle ne dispose pas de GPS intégré. De ce fait, il faudra utiliser celui de votre smartphone. Enfin, côté autonomie, la firme chinoise promet jusqu’à douze jours en utilisation normale et huit jours en l’utilisant de façon intensive. De notre côté, elle a tenu que cinq jours avec luminosité au maximum et le suivi du sommeil activé. On reste en dessous des prédictions du constructeur, mais cela reste correct, surtout quand d’autres montres haut de gamme tiennent deux jours.

N’hésitez pas à lire notre test sur le Xiaomi Redmi Watch 3 Active pour en savoir plus.

Les soldes d’été 2024 se déroulent du mercredi 26 juin à 8h jusqu’au mardi 23 juillet prochain inclus. Pendant ces 4 semaines de promotions, il y aura plusieurs démarques qui interviendront chaque semaine pour rajouter de nouvelles offres, ou même pour davantage baisser les prix des produits encore en stock.

