Boulanger propose un pack du Nothing Phone (2a) à très bon prix pour la fin des soldes

Pour cette dernière journée de soldes d'été, Boulanger propose un joli pack pour le Nothing Phone (2a) pour 2 euros de plus que le prix original (379 euros), ce dernier ajoute un chargeur 45 W d'une valeur de 35 euros et une coque qui vaut 26 euros. Un pack complet pour 381,97 euros.

Si vous êtes à la recherche d’un nouveau smartphone ayant un excellent rapport qualité prix, ne cherchez pas plus loin, le Nothing Phone (2a) fait partie de ces appareils ayant tous les aspects d’un haut de gamme pour la moitié du prix, de plus le 2a possède un design que nul possède en attendant que sa future itération arrive. De plus, la fin des soldes est souvent synonyme de bonnes affaires, et Boulanger a réussi à réunir un pack complet pour le Nothing Phone (2a) avec un chargeur 45 W et d’une coque, tous les deux provenant des équipements officiels. Cela pour littéralement 2 euros de plus que le prix du smartphone seul.

Que savoir sur le pack Nothing Phone (2a) ?

Un smartphone robuste au look unique avec les Glyphes

Un chargeur de 45 W qui coute 35 euros habituellement

Une coque officielle d’une valeur de 26 euros

Le Nothing Phone (2a) est maintenant disponible en promotion à 381,97 euros chez Boulanger dans un pack incluant un chargeur de 45 W d’une valeur de 35 euros ainsi qu’une coque coutant 25 euros. Notez que le smartphone seul dans sa version 256 Go est vendu 379 euros.

Un bon smartphone et un design unique

Le Nothing Phone (2a) performe grâce un processeur MediaTek Dimensity 7200 Pro, avec 12 Go de mémoire vive ainsi que 256 Go de stockage, ce qui permettra à toutes les applications basiques de tourner sans aucun problème. En revanche, les jeux auront un peu de difficulté à afficher les graphismes les plus hauts de ces derniers, il faudra se contenter des modes moyens voir bas pour profiter des parties de Fortnite ou Genshin Impact. Concernant l’affichage, nous avons le droit à une magnifique dalle AMOLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraichissement de 120 Hz avec une compatibilité HDR10+, rendant les couleurs chaudes, plaisant aux yeux, cet écran reproduit fidèlement les couleurs.

Le Glyph est ce qui rend les smartphones de Nothing unique, c’est un système de led que l’on trouve au dos de l’appareil réagissant à certains usages du 2a. Ce sont trois bandeaux LED personnalisable permettant d’éclairer, mais surtout l’idée est d’animer ces bandelettes lumineuses lorsqu’on reçoit des notifications. L’application Glyph permet cette customisation, avec des fonctions pour lorsque le téléphone est retourné, la visualisation de la musique permettant de créer des scènes au rythme de la musique, ce ne sont pas les fonctionnalités les plus importantes, mais cela fait du 2a un smartphone unique en son genre.

Bon en photo et en autonomie (mais avec un souci)

Le Nothing Phone (2a) possède trois capteurs photo. :

Un capteur principal Samsung GN9 de 50 mégapixels (f/1.88)

Un capteur ultra-grand-angle Samsung JN1 de 50 mégapixels (f/2.2)

Et un capteur selfie de 32 mégapixels (f/2.2)

L’objectif principal s’en sort très bien, le seul bémol d’après notre test, c’est cette couleur verdâtre qui compose les clichés. Cela ajoute une drôle de teinte qui lorsque la capture ne contient pas de plante ou objets verts peut titiller les rétines des plus pointilleux d’entre nous, chose pouvant être facilement réparé avec une simple retouche. De nuit, le Nothing Phone (2a) est un assez bon joueur, il est plutôt sensible au mouvement provoquant des flous de bougé et sujet au lens flare, il faut peut-être prévoir un stabilisateur pour la photo de nuit.

L’autonomie de ce smartphone est intéressante avec sa batterie de 5 000 mAh, il convient très bien à une utilisation normale avec plusieurs applications lancées et même du jeu, en revanche un point noir vient noircir le tableau, le 2a perds énormément de batterie lorsqu’il est en veille ce qui l’empêche de faire plus d’une journée de charge.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Nothing Phone (2a).

