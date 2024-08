Amazon vous fait économiser 420 € sur le Samsung Galaxy Book 2, un laptop abordable idéal pour la rentrée

Le Samsung Galaxy Book 2 semble être un bon investissement pour la rentrée. Il propose un rapport qualité prix attractif, surtout maintenant qu’il coûte 429 euros au lieu de 849 euros à sa sortie.

Samsung Galaxy Book 2 // Source : samsung.com

À la recherche d’un nouveau PC portable pour la rentrée dont le prix ne dépasse pas les trois chiffres ? On a ce qu’il vous faut ! Le Samsung Galaxy Book 2 a beau être sorti en 2022, c’est un laptop avec des performances solides, un format ultraléger et une bonne endurance. Le voilà aujourd’hui à moins de 430 euros grâce à cette offre Amazon.

Le Samsung Galaxy Book 2, c’est quoi ?

Un laptop fin, léger et endurant

Un écran Full HD de 15,6 pouces

Le combo i5 de 12ᵉ gen + 8 Go de RAM + SSD de 256 Go

Au départ à 849 euros, le Samsung Galaxy Book 2 (i5 de 12ᵉ gen) est désormais vendu à 429 euros sur Amazon.

Un ultraportable qui va ravir les utilisateurs nomades

Deux ans après sa sortie, le Samsung Galaxy Book 2 plaît encore pour son design dont les finitions sont très réussies avec son gris métallique foncé, tout en sobriété. Il a surtout l’avantage de prendre peu de place : avec une épaisseur de 1,54 cm seulement, et son poids plume de 1,5 kg, il est parfaitement adapté aux utilisateurs nomades.

Malgré sa finesse, Samsung a réussi à intégrer une batterie de 54 Wh, qui promet une autonomie d’une journée avec un usage classique selon le constructeur. C’est plutôt confortable, mais au cas où, vous pouvez compter sur une charge de 45 W.

Quant à la connectique, elle se compose d’un port HDMI, d’un lecteur de carte microSD, de deux ports USB 3.2 ainsi que de deux ports USB-C pour connecter divers périphériques.

Une bonne config pour enchaîner les tâches du quotidien

Cet appareil s’appuie sur la douzième génération des processeurs Intel Core pour répondre aux besoins du quotidien. On trouve ainsi Intel Core i5-1235U associé à 8 Go de RAM et un stockage de 512 Go en SSD NVMe. Une configuration suffisante pour accomplir les tâches bureautiques et faire du multitâche.

Pour finir sur l’affichage, il intègre une dalle LCD avec une définition Full HD (1 920 x 1 080 pixels) sur 15,6 pouces. On aurait apprécié retrouver de l’Oled sur cette diagonale. Elle a l’avantage d’être taillée pour la productivité puisqu’elle laisse la possibilité d’ouvrir plusieurs onglets et de les garder lisibles, contrairement à un 13 pouces qui peut se révéler juste pour certains.

