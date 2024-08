200 Go de 5G pour moins de 10 €/mois : votre prochain forfait mobile pas cher 

Les opérateurs de la téléphonie mobile se livrent la guerre de l’offre la plus intéressante et c’est au tour de Cdiscount Mobile de dégaine une nouvelle offre : 200 Go de 5G pour 9,99 €/mois.

Si vous avez l’impression que votre forfait mobile vous coûte un bras, il serait peut-être temps de changer d’opérateurs. Les offres sont enfin plus attractives et se multiplient. Avec Cdiscount Mobile, vous bénéficiez entre autres d’une bonne couverture 5G sur tout le territoire, d’une grosse enveloppe de data, et ce, pour un petit prix de 9,99 euros par mois qui ne bouge pas au bout d’un an.

Qu’apporte ce forfait Cdiscount Mobile ?

Une enveloppe de 200 Go de data 5G et de 19 Go à l’étranger

Les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine

Le réseau Bouygues Telecom et c’est sans engagement !

En ce moment, le forfait Cdiscount Mobile de 200 Go en 5G est disponible à 9,99 euros par mois. De plus, c’est sans engagement et le prix n’augmente pas au bout d’un an d’abonnement.

Difficile de venir à bout d’une aussi grande quantité de data

Pour celles et ceux qui passent beaucoup de temps sur leur smartphone, ce forfait est parfait : avec 200 Go 5G sous la main, ils pourront surfer durant de longues heures, jouer à des jeux en ligne, visionner des contenus en streaming ou encore faire du partage de connexion avec plusieurs appareils sans voir leur enveloppe de données se vider trop rapidement.

Si vous partez en voyage dans les DOM ou dans un des pays de l’Union européenne, vous avez à disposition une enveloppe de 19 Go de données mobiles en 4G. Vous avez ainsi de quoi faire pour une utilisation modérée : naviguer sur Internet, consulter Maps et pourquoi pas poster quelques stories de votre voyage.

Des communications illimitées sur un bon réseau

Le forfait mobile de Cdiscount comprend évidemment les appels, SMS et MMS illimités depuis la France métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. Attention, il ne faut pas dépasser 3 heures par appel, dans la limite de 129 destinataires par mois, dont 99 depuis l’Europe et les DOM.

Pour finir, l’offre de Cdiscount mobile permet de profiter de l’excellent réseau de Bouygues Telecom : en 4G, l’opérateur couvre plus de 99 % de la population et 95 % du territoire selon l’ARCEP. Côté 5G, Bouygues Telecom se place en troisième place, derrière Orange et SFR, concernant les sites 3,5 GHz, avec 6 506 sites à l’heure actuelle, toujours d’après l’ARCEP.

