Cette récente barre de son Samsung (3.1, Dolby Atmos) perd 40 % de son prix

En quête d’une bonne barre de son pour votre téléviseur pour palier à un son trop faible ? Cette barre de son très récente de Samsung voit déjà son prix baisser de 200 euros.

Barre de son S-Series HW-S710D/XE 3.1ch 2024 // Source : Samsung

Les barres de son, les fidèles alliées de nos téléviseurs en manque de voix. Il est vrai que souvent sur les Smart TV la partie audio est délaissée, ce qui produit parfois des problèmes dans les audios, n’avez-vous jamais jonglé avec le volume sur une série ou un film et fini par sursauter la seconde d’après ? Si vous êtes à la conquête d’une barre de son design, robuste, et surtout complète en technologie, la Samsung HW-S710D 2024 perd 200 euros.

Une barre de son complète

Un rendu sonore 3.1

Les technologies Dolby Atmos, DTS et DTS Virtual:X

Un caisson de basses sans fil et sept haut-parleurs

Au lieu de 499 euros, la barre de son S-Series HW-S710D/XE est aujourd’hui disponible en promotion à 299 euros sur Ubaldi et son ODR.

Une barre de son fine pour un son puissant

La barre de son HW-S710D de Samsung est un accessoire audio d’une finesse incroyable. Elle mesure moins de 4 cm, ce qui lui permet de trouver sa place facilement sous un téléviseur en se fondant dans le décor. Trêve de câbles, cette barre se connecte à la TV via le Wi-Fi ou le Bluetooth.

La S-Series est doté d’un haut-parleur central permettant de diffuser les dialogues avec une clarté parfaite, afin de profiter des voix et des conversations sans avoir à manipuler la télécommande. L’Adaptive Sound qui analyse toutes les paroles scènes par scènes permet d’optimiser dynamiquement le son dans le but d’avoir des dialogues clair et précis même lorsque le niveau sonore est bas.

Elle est capable de simuler un son surround 3D grâce à la technologie DTS Virtual:X. Cette dernière donne au son une dimension plus verticale, lequel peut aussi se diffuser dans toutes les directions. Ajoutons à cela la présence du Dolby Atmos, qui promet lui aussi un son vaste et riche. Le talent de la firme sud coréenne passe aussi par ses technologies, cette barre de son n’en déroge pas à la règle, le Q-Symphony est une fonctionnalité qui permet de synchroniser les haut-parleurs de la barre de son avec ceux de votre TV qui sera obligatoirement une Samsung pour cette fonction.

Plus qu’une barre de son

Les assistants vocaux seront aussi disponibles sur cette barre de son afin de prendre le contrôle par la voix et d’y diffuser votre contenu plus facilement, avec Google Assistant (bientôt Gemini ?), Apple Airplay.

La SD710 se transforme aussi en enceinte connectée avec le Tap Sound, une fonctionnalité qui permet de simplement toucher la barre de son avec votre smartphone pour pouvoir diffuser la musique de vos plateformes favorites. Toutefois, il faut prendre note qu’afin de pouvoir profiter de cette fonction, il faut installer et l’application SmartThings et d’avoir son Wi-Fi et Bluetooth d’activés.

Afin de comparer le HW-S710D avec d'autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures barres de son testées par la rédaction.

