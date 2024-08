Le Pixel 8 se vend au rabais juste avant les annonces de Google ce soir

Google va annoncer ses prochains Pixel dans la soirée de ce mardi 13 août, mais aujourd’hui, c’est aussi le Pixel 8 qui retient notre attention, car il se trouve dans un pack avec une caméra de surveillance en forte promotion, pour 519 euros seulement.

Le Google Pixel 8 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

La firme de Mountain View présente généralement sa nouvelle fournée de téléphone en octobre, mais pour ses Pixel 9, Google décide d’avancer sa conférence en août. Si cette année, trois modèles sont attendus, le prix supposé de départ serait à 899 euros. Hors tout le monde n’a pas les moyens de mettre ce prix. C’est pourquoi il est toujours intéressant lors de la sortie de nouveaux produits de se diriger vers la précédente génération, qui en ce moment est proposé dans un pack avec 35 % de remise.

Ce qu’on apprécie du Google Pixel 8

Un téléphone tout mignon avec un bel écran 120 Hz

Un capteur photo principal très solide

La Pixel Experience au top et les fonctionnalités d’IA

Bonus : une caméra de surveillance intérieure efficace

Vendu seul à 799 euros à son lancement, le Google Pixel 8 est aujourd’hui proposé dans un pack avec la caméra Nest Cam pour seulement 519 euros chez E. Leclerc.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Google Pixel 8. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un design tout mignon

Le Google Pixel 8 plaît d’abord pour son design. En obtenant la note de 9/10 dans cette catégorie à notre test, on a un téléphone agréable à prendre en main et dont les finitions sont réussies avec ses formes arrondies et sa petite taille.

À l’avant, il déploie une diagonale de 6,2 pouces sur laquelle on profite de l’Oled avec une bonne définition, mais aussi une bonne luminosité et un taux de rafraîchissement à 120 Hz. Des bases solides, même si on regrette l’absence de LTPO, et d’une couverture colorimétrique un peu décevante.

Un excellent photophone durable

Côté performances, le Pixel 8 accuse du retard. La faute a une puce moins puissante et qui chauffe, mais heureusement sur certains jeux, c’est passable. Heureusement, la « Pixel Experience » et Android 14, sauve la mise : c’est un combo particulièrement fluide et très agréable. Il y a beaucoup d’IA pour le traitement photo, mais le plus important, ce sont les 7 ans de mises à jour (majeure + sécurité). Avec le Pixel 8, vous avez donc un téléphone extrêmement durable, que vous pourrez utiliser sans problème jusqu’en 2030.

En photo, il offre de jolis clichés en toute situation. Les possibilités de retouches amenées par l’IA sont très pratiques. Quant à l’autonomie, le smartphone de Google peut facilement atteindre une journée et demie, mais pas en jouant beaucoup à des jeux vidéo ou en enchaînant les épisodes de votre série favorite. Seul hic, son chargeur d’une puissance de 27 W est limité : il faut 30 minutes pour passer de 10 % à 51 %.

Quelques mots sur la Nest Cam

La Google Nest Cam est une caméra solide aux lignes minimalistes, qui a toute sa place en intérieur et peut d’ailleurs être installée très facilement posée sur un meuble avec son socle ou fixée sur son support mural. Une fois bien placée, il suffit de la configurer sur l’application Google Home, qui vous guidera pas à pas.

C’est sur cette application que vous pourrez retrouver le flux vidéo de la caméra en direct ou encore les vidéos enregistrées. En action, la Nest Cam offre une qualité d’image vraiment bonne et détaillée en plein jour, malgré un petit manque d’éclat des couleurs. Les visages sont facilement identifiables s’ils sont situés à moins de 6 mètres de la caméra. Et de nuit, le résultat est satisfaisant, mais moins précis sur les bords. Au niveau de la détection d’intrusion, la Nest Cam fait le job de façon efficace, mais pourrait être plus performante. Enfin,

N’hésitez pas à consulter notre test sur le Google Pixel 8.

Afin de comparer le Google Pixel 8 avec les autres références disponibles le marché sur le même segment tarifaire, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 500 euros.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.