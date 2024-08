Amazfit GTR 3 Pro : une grosse promotion pour surveiller vos stats sportives avec classe

Les montres connectées sont à la mode depuis plusieurs années, certaines font très futuristes alors que d’autres cherchent leur cadrant de noblesse en restant sobre d’aspect, et efficace sous les capteurs. Aujourd’hui, le site AliExpress fait fondre le prix de l’Amazfit GTR 3 Pro de 229 euros au lancement à 94,85 euros.

L’Amazfit GTR 3 Pro // Source : Amazfit

La GTR 3 Pro d’Amazfit fait partie du groupe des montres et bracelets connectés haut de gamme, avec un modèle qui reste sobre en aspect, mais qui se montrera efficace sur toutes les taches qui lui seront confiées avec un style épuré. Aujourd’hui, le prix est divisé par deux pour cette montre connectée stylée.

L’Amazfit GTR 3 Pro en quelques mots

Une grosse autonomie

Un GPS efficace

Un beau design avec un bel écran

Au lieu de 229 euros au lancement, l’Amazfit GTR 3 Pro est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 94,85 euros sur AliExpress.

Une montre connectée qui ressemble à une montre

Si la forme des Apple Watch ne vous attire pas, sachez que l’Amazfit GTR 3 Pro épouse totalement le design d’une montre classique avec un boitier rond avec une touche d’élégance avec ses finitions soignées, se rapprochant d’une Galaxy Watch 4. La GTR 3 Pro en a dans le cadran avec sa résistance à l’immersion jusqu’à 50 mètres avec sa certification 5 ATM. Son écran lumineux est une dalle AMOLED d’une définition de 480 x 480 pixels avec un mode Always-On qui ne consomme pas de batterie (ou infiniment peu).

En parlant de l’autonomie, l’AmazFit GTR 3 Pro pourrait faire pâlir certaines smartwatches haut de gamme. En effet, la marque parle de 12 jours en utilisation classique et de 6 jours en utilisation intensive, et l’activation du GPS fera tomber ces statistiques à 35 heures. Lors de notre essai maison, la recharge de la batterie de cette montre a démontré une durée de 1 h 44 pour faire passer la batterie de 0 à 100 %, et en l’espace d’une heure, elle avait récupéré 88 % de sa batterie.

Android Wear ? Non, Zepp OS et c’est dommage !

L’un des bémols de cette montre connectée est bien entendu son système d’exploitation : Zepp OS. Lors de notre test, nous avons pointé plusieurs ralentissements lors de la navigation dans l’interface, mais aussi et surtout l’incapacité d’installer des applications supplémentaires. Vous pouvez faire une croix sur les logiciels comme Spotify, ou le réseau social des sportifs Strava, en revanche les données de Zepp OS sont exportables et peuvent être utilisées sur les applications dédiées.

Pour relever le niveau, la montre performe sur le suivi sportif et sur la santé avec des modules comme son cardiofréquencemètre et son oxymètre, permettant d’assurer les mesures des performances de 18 disciplines sportives, ainsi que de prendre des données sur le sommeil et le niveau de stress. Le GPS quant à lui se trouve réactif et précis, lors de notre test, le tracé ne variait pas énormément comparé à celui du GPS d’un smartphone via l’application Strava.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur l’Amazfit GTR 3 Pro.

