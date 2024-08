À ce prix, le laptop Lenovo boosté par un Intel Core Ultra 5 est une superbe affaire

Léger et puissant, le Lenovo IdeaPad Slim 5i Gen 9 est une bonne machine qui conviendra autant aux étudiants en quête d’un laptop pratique à transporter qu’aux professionnels qui misent avant tout sur les performances. Actuellement, vous pourrez d’ailleurs trouver ce PC portable à 651 euros au lieu de 869 euros sur le site officiel.

Les travailleurs nomades ou les étudiants en quête d’un PC portable taillé pour la bureautique et qui gère très bien le multitâche pourront opter pour le Lenovo IdeaPad Slim 5i Gen 9. Derrière ce nom à rallonge, se cache en réalité un laptop léger, et donc pratique à transporter, mais surtout puissant grâce à sa puce récente Intel Core Ultra 5. Un modèle polyvalent qui a en plus l’avantage d’être bien moins cher que d’habitude grâce à une réduction et à un code promo.

Ce qu’il faut savoir sur ce Lenovo IdeaPad Slim 5i Gen 9

Une dalle IPS WUXGA de 16 pouces + 60 Hz

Un combo Intel Core Ultra 5 + 16 Go de RAM + SSD de 512 Go

Une machine légère et pratique

Auparavant proposé à 869 euros, puis réduit à 764 euros, le Lenovo IdeaPad Slim 5i Gen 9 est désormais affiché à 651 euros sur le site de Lenovo grâce au code promo WE2LENOVO.

Un laptop léger que l’on peut emporter partout

Les travailleurs nomades et étudiants ont un critère majeur pour le PC portable qui les accompagnera au quotidien : il doit être léger et facilement transportable. C’est justement le cas du Lenovo IdeaPad Slim 5i Gen 9 qui, comme son nom l’indique, est suffisamment mince (pas plus de 17 mm d’épaisseur) et léger (1,89 kg). On peut donc le glisser dans le sac sans souci. Mais cette conception fine n’est pas pour autant synonyme de fragilité : Lenovo promet que son laptop est bien robuste et qu’il répond même à des normes militaires rigoureuses. Son épaisseur contenue ne l’empêche pas non plus d’intégrer une connectique assez fournie : on a ici droit à un lecteur de carte microSD, à deux ports USB-A 3.2 Gen 1, deux ports USB-C 3.2 Gen 1, un port HDMI 1.4 et une prise jack 3,5 mm.

Côté écran, cet ultrabook embarque une dalle IPS de 16 pouces en définition WUXGA (soit 1 920 x 1 200 pixels), qui offre donc des images suffisamment détaillées ainsi que des angles de vision bien ouverts grâce à la technologie d’affichage IPS. Concernant son taux de rafraîchissement, celui-ci n’excède pas les 60 Hz, mais c’est amplement suffisant pour de la bureautique.

Un modèle musclé à l’Intel Core Ultra 5

Du côté de ses performances, le Lenovo IdeaPad Slim 5i Gen 9 s’appuie sur la dernière génération de processeurs Intel avec une nouvelle architecture hybride Meteor Lake qui confère davantage de puissance, notamment sur la partie graphique. Ce modèle renferme plus précisément une puce Intel Core Ultra 5 125H couplée à 16 Go de RAM LPDDR5X pour gérer efficacement le multitâche. Autant dire qu’avec une telle configuration, le PC portable s’en sort très bien pour tout ce qui est navigation web et bureautique, et même pour quelques tâches un peu plus exigeantes comme la retouche photo.

Côté stockage, cet IdeaPad Slim 5i intègre un SSD M.2 NVMe de 512 Go en interface PCIe 4.0, capable d’assurer des vitesses de transfert élevées. Enfin, pour ce qui est de l’autonomie, Lenovo a misé sur une batterie à trois cellules de 57 Wh et promet une journée complète d’utilisation par charge.

