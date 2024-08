Cette trottinette électrique inspirée du Cybertruck de Tesla est 200 € moins chère

Avec son design futuriste, la Navee S60 est un petit OVNI sur le marché des trottinettes électriques. Cependant, elle n’est pas que physiquement originale, elle est aussi bien puissante, sécurisante et surtout plus abordable aujourd’hui : à la Fnac et chez Darty, on peut ainsi la trouver à 499,99 euros au lieu de 699,99 euros.

Source : Navee Tech

C’est en janvier, lors du CES 2024, que Navee a présenté une série de nouvelles trottinettes, dont certaines adoptent un design assez peu commun et futuriste. C’est notamment le cas de la Navee S60, qui présente un style qui ne passera certainement pas inaperçu sur la route. Elle est aussi et avant tout performante, endurante et confortable grâce à son bon équipement. Actuellement, elle a même l’avantage d’être assez abordable puisqu’elle coûte 200 euros de moins.

Les points essentiels de la Navee S60

Un design futuriste

Une double suspension pratique

Une bonne autonomie

Lancée à 699,99 euros, la trottinette électrique Navee S60 est désormais disponible à 499,99 euros à la Fnac et chez Darty.

Un Cybertruck ou une trottinette électrique ?

Visuellement, la trottinette électrique Navee S60 pourrait nous faire penser au fameux Tesla Cybertruck. Il n’y a qu’à voir son large et imposant deck – qui devrait d’ailleurs permettre de poser ses pieds en parallèle, ce qui peut être pratique sur la route – à l’aspect brut et métallique. Un style « cyberpunk » assumé qui devrait ravir les amateurs de design futuriste.

La Navee S60 n’est pas qu’originale, elle est aussi bien équipée avec sa paire de clignotants, son éclairage automatique ou encore son écran panoramique pratique sur le guidon qui affiche l’état de la batterie, la vitesse choisie et le niveau de batterie. La trottinette embarque par ailleurs des pneus tubeless de 10 pouces qui promettent d’absorber correctement les chocs. Sachez par ailleurs que la Navee S60 n’est clairement pas un poids plume avec ses 25 kg, qui pourraient compliquer son transport au quotidien. Attention donc aux déplacements intermodaux. Heureusement, la trottinette peut se plier.

Une conduite puissante et rassurante

La Navee S60 se démarque par ailleurs par sa double suspension assez inédite : le système est doté d’une technologie baptisée « Shock Master », avec ressort en acier, censée réduire les vibrations de 35 % par rapport aux amortisseurs à ressort. Sur le papier, le confort doit donc être assuré. Côté performances sur route, le moteur délivre une puissance de 500 W en continu et développe même 1 000 W en pic.

Côté freinage, la trottinette électrique est dotée d’un système E-ABS à l’arrière et de freins à tambour à l’avant et à l’arrière. Enfin, pour ce qui est de l’endurance, la Navee S60 promet une autonomie maximale de 60 km. Pour des trajets courts urbains, c’est plus que satisfaisant.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références que nous recommandons, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures trottinettes électriques du moment.

