LG OLED77B3 : ce géant TV 4K OLED 120 Hz est à moitié prix sur Amazon

Le TV LG OLED77B3 fait partie du cru 2023 de la marque. Ce modèle reste encore aujourd’hui une excellente référence, notamment grâce à sa très grande dalle OLED de bonne facture. On la recommande encore plus lorsque son prix diminue : actuellement, on peut d’ailleurs la trouver à 1 829 euros sur Amazon, au lieu de 3 999 euros à son lancement.

Le TV LG OLED B3, dans sa version 55 pouces.

Les téléviseurs de 75 pouces et plus ont longtemps été hors de prix, et même affichés à plus de 3 000 euros s’ils bénéficiaient de technologies très recherchées comme l’OLED. Heureusement, les années qui passent sont synonymes de baisses progressives de prix, et si l’on est patient, il est possible de faire de très bonnes affaires sur d’anciennes références pleines d’atouts. Par exemple, le TV LG OLED77B3 de 2023, doté d’une diagonale de 77 pouces et d’une belle dalle OLED, est actuellement proposé à moins de 1 900 euros grâce à une promotion.

Les points forts du TV LG OLED77B3

Une dalle 4K OLED de 77 pouces

La prise en charge des formats HLG, HDR10 et Dolby Vision IQ

Des ports HDMI 2.1

Lancé à 3 999 euros, le TV LG OLED77B3 est aujourd’hui disponible en promotion à 1 829 euros sur Amazon.

Comme un écran de cinéma

Le TV LG OLED77B3 nous fait tout d’abord profiter d’un écran géant de 77 pouces, qui devrait grandement faciliter l’immersion dans chaque contenu, un peu comme au cinéma, en somme. Mais avant de passer à l’achat, veillez à ce que votre meuble TV soit suffisamment grand pour l’accueillir, si vous ne souhaitez pas l’accrocher au mur. Vous devrez aussi bénéficier d’un recul suffisant dans votre pièce pour ne pas avoir à être collé à l’écran et donc avoir mal aux yeux en pleine session de bingewatching.

Une fois bien installé, ce téléviseur peut donc dévoiler tout son potentiel avec sa dalle 4K UHD White-OLED, qui est certes moins lumineuse que celles des séries C3 et G3 du constructeur, mais propose évidemment des contrastes infinis et des noirs profonds. Son processeur Alpha 7 de 6ᵉ génération va quant à lui se charger de traiter rapidement les images pour obtenir une meilleure qualité, tandis que l’algorithme Dynamic Tone Mapping permet de mieux gérer les contenus HDR en divisant l’écran en plusieurs zones. Les formats HLG, HDR10 et Dolby Vision IQ sont par ailleurs pris en charge et promettent des images encore plus lumineuses et contrastées. Le Dolby Atmos et le DTS:X sont aussi de la partie côté audio, pour un rendu bien immersif.

Le gaming n’a pas été oublié

Les joueuses et joueurs y trouveront aussi leur compte avec les deux entrées HDMI 2.1 permettant l’affichage en 4K@120fps et supportant toutes les technologies d’optimisation pour les jeux vidéo, dont le VRR et l’ALLM. Autant dire que les déchirures d’écran et autres saccades n’auront pas leur place lors des sessions de jeu. Le gameplay sera aussi particulièrement fluide grâce au temps de réponse de 0,1 ms. Le TV est également compatible avec les technologies Nvidia G-Sync et AMD FreeSync Premium.

Enfin, le TV tourne sous webOS 23 et intègre notamment les récentes Quick Cards (des vignettes correspondant à différentes activités : Tableau de bord maison, Sports, Jeu, Musique…), ainsi qu’un nouvel affichage des notifications ou encore un mode d’image personnalisé. Une interface fluide qui reste dans tous les cas toujours aussi agréable à parcourir.

