La manette Amazon Luna, directement connectée au cloud, est vendue au rabais

Pour jouer dans les meilleures conditions sur le service de cloud gaming d’Amazon, Luna, mieux vaut s’équiper de la manette officielle pour une expérience sans latence. Actuellement, on la trouve à 49,99 euros au lieu de 69,99 euros.

Source : Amazon

Les gamers l’ont bien remarqué au fil du temps : l’un des principaux soucis du cloud gaming, c’est évidemment la latence en jeu, puisque chaque titre tourne sur un serveur distant. Il est donc fortement conseillé de s’équiper avec les bons accessoires pour réduire au maximum ce phénomène. Par exemple, si vous souhaitez jouer sur le service de cloud gaming d’Amazon, Luna, la manette qui porte le même nom est la meilleure solution pour jouer dans de bonnes conditions. D’ailleurs, celle-ci est en ce moment disponible en promotion à -29 %.

Ce qu’il faut savoir sur la manette Amazon Luna

Une manette directement connectée au cloud

Une transition fluide entre les écrans

Fonctionne sur de nombreux appareils

Auparavant affichée à 69,99 euros, la manette Amazon Luna est aujourd’hui disponible en promotion à 49,99 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la manette Amazon Luna. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une manette avec la technologie Cloud Direct

La manette Amazon Luna est un modèle qui, en main, nous a fait penser à un mélange entre celle de la Xbox Series et de la Nintendo Switch. Ses gâchettes ressemblent en effet à celles de Nintendo, tandis que ses boutons principaux sont à mi-chemin entre les deux. Concernant sa croix directionnelle, nous avons noté une certaine rigidité et un manque de répondant assez flagrant. Ses longues poignées devraient en revanche offrir un bon confort en jeu.

Côté connectivité, la manette Luna, taillée pour le service de cloud gaming d’Amazon, se connecte directement en Wi-Fi à votre réseau afin de communiquer avec les serveurs du géant américain. Et ce, grâce à la technologie Cloud Direct. De quoi offrir une expérience à faible latence, puisque la manette ne passe pas par votre ordinateur pour valider les inputs. Une fois connectée, la manette est d’ailleurs directement reconnue par Luna quand vous lancez ce service sur n’importe quel support. Notez par ailleurs que cette manette est également utilisable en Bluetooth et qu’elle peut aussi se connecte directement à un appareil Windows, Mac ou Android via un câble USB. Sachez toutefois que pour jouer à des jeux via Bluetooth en dehors d’Amazon Luna, vous devrez installer un pilote Windows.

Une transition facile entre chaque écran

La manette Luna dispose de plusieurs fonctionnalités bien pratiques, comme la réduction de la latence, évidemment, mais aussi la transition fluide entre les écrans. Concrètement, lorsque vous lancez un jeu sur Luna, vous pouvez mettre votre jeu en pause sur un écran et le reprendre sur un autre avec la manette très facilement. D’ailleurs, la manette est compatible avec une foule d’appareils différents : machines sous Windows, Mac, Fire TV, iPhone, iPad, Chromebook, les appareils Android ou encore les Smart TV Samsung et LG compatibles.

Enfin, la manette peut être alimentée sans piles par câble USB-C, qui n’est toutefois pas fourni ici. En revanche, la Luna fonctionne avec deux piles AA qui sont quant à elles bien incluses. Des piles rechargeables peuvent aussi être insérées.

Pour en savoir plus sur cette manette et sur le service de cloud gaming d’Amazon, n’hésitez pas à lire notre test complet de Luna.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles efficaces, par exemple pour jouer sur votre ordinateur, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures manettes PC du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.