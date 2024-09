Cet ultrabook de Lenovo avec Ryzen 7 + carte Nvidia RTX perd 530 € de son prix chez la Fnac et Darty

Le PC portable Lenovo Yoga Pro 7 est un modèle lĂ©ger, donc idĂ©al pour les travailleurs nomades, et heureusement suffisamment puissant grâce Ă sa bonne configuration. Un laptop complet que l’on trouve actuellement Ă 999,99 euros au lieu de 1 529,99 euros chez Darty et Ă la Fnac.

Le Lenovo Yoga Pro 7 compte parmi ces laptops que les travailleurs nomades vont sans aucun doute apprĂ©cier, non seulement pour sa lĂ©gèretĂ©, mais aussi pour ses performances qui permettent d’enchaĂ®ner diverses tâches avec fluiditĂ©. Un modèle complet, avec de belles surprises dans la fiche technique, que l’on trouve en plus Ă -35 % en ce moment.

Les points Ă retenir du Lenovo Yoga Pro 7

Un Ă©cran 3K de 14,5 pouces + 120 Hz

Un combo Ryzen 7 + RTX 3050 + 16 Go de RAM

Un SSD de 512 Go

Initialement affichĂ© Ă 1 529,99 euros, le Lenovo Yoga Pro 7 est aujourd’hui disponible en promotion Ă 999,99 euros chez Darty et Ă la Fnac.

Une dalle qui a tout ce qu’il faut

Le Lenovo Yoga Pro 7 est tout d’abord une machine lĂ©gère de seulement 1,49 kg, un poids plume qui permet de le glisser dans un sac et de l’emporter partout sans difficultĂ©. Ajoutons une Ă©paisseur qui ne dĂ©passe pas les 15 mm, et vous avez lĂ un ultrabook qui ne prend vraiment pas de place. Ce modèle marque encore plus de points avec son Ă©cran de 14,5 pouces au format 16:10, qui affiche donc bien plus de contenus qu’un Ă©cran 16:9, et qui nous fait en plus profiter d’une dĂ©finition 3K (3 072 x 1 920 pixels) et donc d’images bien dĂ©taillĂ©es.

On a aussi droit Ă la technologie IPS, qui permet de bĂ©nĂ©ficier d’angles de vision bien ouverts, ainsi qu’Ă une couverture de 100 % de l’espace DCI-P3 et donc d’une palette de couleurs bien Ă©tendue. Et pour couronner le tout, cette dalle est aussi compatible Dolby Vision et possède un taux de rafraĂ®chissement pouvant grimper jusqu’Ă 120 Hz ; un très bon point pour la fluiditĂ©.

Une bonne configuration pour le travail

Ă€ l’intĂ©rieur de la bĂŞte, on trouve une puce AMD Ryzen 7 7735HS, cadencĂ©e Ă 3,2 GHz (boost jusqu’à 4,75 GHz), Ă©paulĂ©e par 16 Go de mĂ©moire vive pour gĂ©rer le multitâche. La partie graphique est quant Ă elle assurĂ©e par une RTX 3050. Certes, il ne s’agit pas du dernier GPU en date de Nvidia, la RTX 3050 ayant Ă©tĂ© remplacĂ©e par la 4050, mais cette ancienne carte graphique est toujours capable de lancer des jeux AAA en Full HD. Les titres plus rĂ©cents auront toutefois du mal Ă tourner avec les graphismes poussĂ©s au maximum. On prĂ©fèrera ainsi utiliser ce Lenovo Yoga Pro 7 pour des tâches de bureautique, ou mĂŞme pour du montage vidĂ©o, d’autant plus que ce laptop s’accompagne de pilotes Nvidia Studio. Par ailleurs, un SSD NVMe de 512 Go complète le tout et promet des temps de chargement rĂ©duits et des lancements rapides de la machine, histoire de gagner en rĂ©activitĂ© et en productivitĂ©.

Enfin, cĂ´tĂ© autonomie, le Lenovo Yoga Pro 7 renferme une batterie de 73 Wh, qui devrait lui permettre de tenir toute une journĂ©e de travail. Et on peut mĂŞme compter sur la charge rapide pour gagner 3 heures d’utilisation en 15 minutes de charge. CĂ´tĂ© connectique, celle du Lenovo Yoga Pro 7 se compose d’un port USB 3.2 Type-A, d’un port USB 3.2 Type-C, d’un port USB 4.0 et d’un port HDMI.

Si vous souhaitez dĂ©couvrir d’autres modèles que nous recommandons, nous vous invitons dès maintenant Ă consulter notre guide des meilleurs PC portables du moment.

