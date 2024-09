Free est généreux pour la rentrée avec ce nouveau forfait à moins de 10 €/mois

Si vous ĂȘtes un grand consommateur de data et que vous souhaitez baisser le prix de votre forfait actuel, Free vient avec un forfait gĂ©nĂ©reux : 160 Go pour seulement 9,99 euros par mois.

Ces derniers temps, la plupart des opĂ©rateurs ont la volontĂ© de proposer le meilleur forfait mobile pas cher avec de la data gonflĂ©e Ă bloc. Aujourd’hui, c’est au tour de Free de proposer un tarif attractif avec son forfait 160 Go pour moins de 10 euros par mois.

Ce qui est intéressant à retenir de ce forfait Free

160 Go de 4G en France MĂ©tropolitaine, dont 20 Go utilisables en Europe et dans les DOM

Les appels/SMS/MMS illimités

Un petit prix pendant un an sans engagement et 300 Go en 5G/4G+ par la suite

En ce moment, le forfait mobile Free 4G de 160 Go est disponible au prix de 9,99 euros par mois pendant un an. Par la suite, le forfait passe automatiquement à l’offre Free 5G à 19,99 euros par mois avec 300 Go de data.

160 Go de 4G… puis de la data en 5G encore plus consĂ©quente

Free met Ă disposition un nouveau forfait dans son catalogue, avec pas moins de 160 Go de donnĂ©es 4G. Une quantitĂ© de data qui offre de nombreuses possibilitĂ©s : vous allez pouvoir dĂ©vorer du contenu en streaming, naviguer sur Internet, Ă©couter votre service de streaming musical Ă longueur de temps, partager votre connexion en cas de besoin et de faire mĂȘme des parties de jeux en ligne, sans Wi-Fi Ă proximitĂ©.

Si l’enveloppe est Ă©puisĂ©e avant la fin du mois, le dĂ©bit sera rĂ©duit au-delĂ . Par ailleurs, en cas de voyage en Europe ou dans les DOM, les utilisateurs auront Ă leur disposition 20 Go de 4G dĂ©diĂ©s Ă utiliser sur place et dĂ©comptĂ©s de l’enveloppe de base.

AprĂšs un an, le forfait Free 5G de 300 Go prendra le relai pour 10 euros de plus par mois et fournira une quantitĂ© consĂ©quente de donnĂ©es chaque mois, avec 35 Go de 4G Ă utiliser depuis l’étranger et les DOM. Notez que la 5G permet en plus de profiter de dĂ©bits bien plus rapides et d’une latence plus faible sur son smartphone. Et pour ne rien gĂącher, cette offre inclut l’application TV Oqee de Free.

Des télécommunications illimitées

Ce forfait est Ă©videmment illimitĂ© cĂŽtĂ© communication. Il propose les appels vers les fixes dans toute la France et les appels, SMS et MMS illimitĂ©s vers les mobiles sur le territoire mĂ©tropolitain, l’Europe et les DOM (hors Mayotte). Il n’est cependant pas aussi fourni que le forfait 5G de 300 Go qui propose des destinations internationales incluses avec, par exemple, les USA.

Enfin, cĂŽtĂ© couverture rĂ©seau, selon l’Arcep, Free Mobile couvre aujourd’hui 99 % de la population en 3G et 4G, ainsi que 92 % du territoire. En 5G, Free rattrape peu Ă peu ses concurrents et possĂšde pas moins de 5 771 sites 3,5 GHz, toujours selon l’ARCEP.

Pour conserver votre numéro de téléphone en changeant de forfait, vous pouvez appeler le 3179 gratuitement pour obtenir votre numéro RIO et le fournir à Free lors de la commande du forfait. Le nouvel opérateur aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne.

