Idéal pour contrôler vos appareils électriques, ce pack de 4 prises connectées chute sous les 40 €

Les prises connectées sont de petits objets bien pratiques au quotidien, qui vont permettre de contrôler facilement, et à distance, nos appareils électriques. Tapo vend justement de bonnes références et actuellement, le pack de quatre prises connectées de la marque est proposé à 36,90 euros sur Amazon au lieu de 49,90 euros.

Si vous souhaitez pouvoir désactiver vos appareils électriques à distance depuis votre smartphone, mettre en place des routines d’activation et d’extinction de votre lampe ou encore programmer des heures de fonctionnement de votre chauffage d’appoint, alors vous devrez miser sur une prise connectée. Ce petit objet intelligent peut vite se rendre indispensable au quotidien, tant il est pratique. Il permet même de maîtriser notre consommation. La Tapo P110 fait partie de ces prises connectées qui valent le coup, et actuellement, il est possible d’en trouver quatre dans un pack à moins de 40 euros.

Les points essentiels de la Tapo P110

Une configuration facile

Un contrôle à distance des appareils électriques

Un suivi de la consommation d’énergie

Compatible avec les assistants vocaux

Auparavant proposé à 49,90 euros, le pack de 4 prises connectées Tapo P110 est aujourd’hui disponible en promotion à 36,90 euros sur Amazon.

Une prise connectée indépendante et pratique

La Tapo P110 est une petite prise connectée discrète qui ne requiert aucun hub pour fonctionner, et c’est bien là l’un de ses gros atouts. Seule une bonne connexion Wi-Fi lui suffit pour se mettre en marche correctement. Avant de l’utiliser, vous devrez installer l’application mobile Tapo et connecter la prise au réseau Wi-Fi (2,4 GHz) via cette plateforme. Elle sera alors prête à être branchée à l’appareil électrique de votre choix.

Et notez que si votre routeur se déconnecte d’Internet d’un seul coup, vous pourrez toujours contrôler la Tapo P110 avec votre smartphone si ce dernier ainsi que la prise sont sur le même réseau Wi-Fi. Autre avantage : la Tapo P110 est compatible avec Google Assistant, Alexa et Siri. Si vous possédez une enceinte connectée équipée de l’un de ces assistants, vous pourrez donc lancer des requêtes vocales à votre prise pour vous faciliter la tache.

De nombreuses fonctionnalités disponibles

La Tapo P110 peut rendre intelligents des objets qui ne le sont pas nativement. Depuis votre smartphone, vous pourrez ainsi les contrôler, y compris à distance, comme s’ils étaient connectés s’ils sont branchés sur cette prise. L’application met également à disposition une foule de fonctionnalités bien pratiques, comme la programmation de périodes d’activité pour que vos appareils s’éteignent, par exemple, pendant les heures pleines pour payer moins cher, ou encore la mise en place de minuteries et l’activation d’un mode « Absence » pour simuler une présence chez vous en allumant une lampe lorsque vous n’êtes pas chez vous.

Cette prise connectée offre enfin la possibilité de contrôler efficacement sa consommation d’énergie. Depuis l’application, il est en effet possible de surveiller en temps réel sa consommation, ce qui peut pousser à faire quelques ajustements, et ainsi réduire la facture à la fin du mois. On peut même estimer, sur cette app, le coût de nos dépenses d’électricité.

