La version 2024 du TV Qled Samsung The Frame 50″ perd près de 40 % de son prix

Les TV Qled Samsung The Frame viennent embellir votre intérieur, et ont d’autres atouts dans leur manche pour finir sur votre mur ! Si vous êtes intéressés, le modèle 2024 de 50 pouces est en promo à 932 euros, au lieu de 1 490 euros au départ.

Samsung The Frame 2024 TQ50LS03D // Source : site officiel

Dans la marĂ©e des tĂ©lĂ©viseurs 4K, mais le gĂ©ant sud-corĂ©en a trouvĂ© un moyen de se dĂ©marquer de la concurrence en proposant un design proche des tableaux d’art avec sa gamme The Frame. Chaque annĂ©e, le constructeur sud-corĂ©en met Ă jour son modèle phare et la sĂ©rie 2024 est la plus complète actuellement. Elle dispose de nombreux avantages et aujourd’hui, la version 50 pouces bĂ©nĂ©ficie de 37 % de remise.

Un TV atypique et intĂ©ressant …

Pour son design en forme de tableau et sa dalle Qled de 50″

Compatible 4K, HDR10+, HLG et Dolby Atmos

Un port HDMI 2.1 avec la 4K@120fps et des modes de jeux

LancĂ© Ă 1 490 euros, le tĂ©lĂ©viseur Samsung The Frame 2024 TQ50LS03D est aujourd’hui remisĂ© Ă 932 euros sur le site Ubaldi.

Un TV qui sort de l’ordinaire et de bonne facture

Avec ce TV de la gamme The Frame, vous êtes assurés d’avoir un téléviseur original. Il sait se fondre dans le décor grâce à son cadre autour de l’écran rappelant celle d’un tableau et transforme ainsi votre salon en galerie d’art. Son cadre en bois produit une parfaite illusion, si vous accrochez le TV au mur. Lorsque vous ne l’utilisez pas, vous pourrez afficher de nombreuses œuvres d’art de musée, y afficher du contenu un peu plus personnel, comme des photos.

Pour économiser de l’énergie, la télé est pensée pour s’éteindre automatiquement lorsque personne n’est dans la pièce, grâce à son capteur de mouvement.

Sa dalle propose une très belle qualité d’image grâce à sa dalle Qled de 50 pouces, qui supporte la définition 4K UHD et la compatibilité HDR10+, HLG (mais pas de Dolby Vision ici) ; de quoi profiter d’images lumineuses et bien détaillées. Pour la partie audio, le Dolby Atmos offre un son vaste très immersif.

Un tableau sur lequel on peut jouer

Ce modèle est aussi une bonne référence pour les joueurs et joueuses ! En effet, le Samsung The Frame TQ50LS03D intègre un port HDMI 2.1, pour permettre à votre console PS5 ou Xbox Series X d’afficher de la 4K jusqu’à 120 fps. Il prend aussi en charge le taux de rafraîchissement variable (VRR), et ALLM utiles pour éviter les déchirures de signal.

Pour vous offrir la meilleure expérience TV, Samsung oblige, le système d’exploitation TizenOS sera de la partie, avec ses nombreuses applications immanquables comme Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, MyCanal, etc. Sachez également que cette TV est compatible avec Google Assistant, Alexa, Apple Homekit et permet de diffuser des contenus depuis son smartphone via AirPlay 2 ou Miracast.

