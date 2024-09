Le Xiaomi Poco M4 (5G) ne coûte plus que 85 € et c’est une super affaire à ce prix

Le Xiaomi Poco M4 est un smartphone d’entrée de gamme qui offre de belles prestations pour son prix. Mais il est encore plus recommandable quand ce tarif baisse drastiquement. Justement, il est en ce moment possible de le trouver au prix assez fou de 85 euros sur Amazon au lieu de 219 euros à son lancement.

Le Xiaomi Poco M4 5G de 2022 a beau être un modèle d’entrée de gamme, il propose tout de même plus d’une caractéristique intéressante : grand écran rafraîchi à 90 Hz, stockage extensible, grosse batterie… Bref, un smartphone qui n’est certes pas le plus puissant du catalogue de la marque, mais qui n’est pas non plus dénué d’atouts. Idéal pour les petits budgets à la recherche d’une référence simple et efficace, ce smartphone est en ce moment disponible à un prix qui ne dépasse pas 90 euros.

Ce que propose le Xiaomi Poco M4 5G

Une dalle Full HD+ de 6,58 pouces + 90 Hz

Une puce Mediatek Dimensity 700 compatible 5G

Une batterie de 5 000 mAh

Lancé à 219 euros, le Xiaomi Poco M4 5G (4+64 Go) est aujourd’hui affiché à 85 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Xiaomi Poco M4 (5G). Le tableau s’actualise automatiquement.

Un smartphone avec des animations bien fluides

Le Xiaomi Poco M4 5G est un smartphone qui a plus d’un atout, à commencer par sa dalle LCD Full HD+ de 6,58 pouces, une diagonale bien confortable pour visionner des vidéos, par exemple. La qualité d’image sera évidemment inférieure à celle offerte par les dalles Amoled, mais pour le prix, c’est plus qu’acceptable. On retiendra surtout le taux de rafraîchissement de 90 Hz, qui garantit une navigation et des animations bien fluides au quotidien.

Côté design, le Xiaomi Poco M4 arbore des bordures assez épaisses, en particulier au niveau de son menton. C’est peu sophistiqué, certes, mais pour de l’entrée de gamme, ce petit défaut n’est pas surprenant.

Simple et efficace, il va à l’essentiel

Au cœur de ce Poco M4, on trouve un SoC Dimensity 700 de MediaTek, que l’on trouve d’ailleurs dans le Xiaomi Redmi Note 10. La puce, compatible avec la 5G, est ici épaulée par 4 Go de RAM, ce qui est un peu juste pour profiter d’une rapidité vraiment convaincante. Mais dans l’ensemble, ce smartphone devrait vous permettre d’effectuer plusieurs tâches classiques sans subir trop de ralentissements, y compris pour quelques jeux peu gourmands. Par ailleurs, ce modèle s’accompagne de 64 Go de stockage, mais bonne nouvelle, celui-ci est extensible jusqu’à 1 To via microSD.

Côté photo, le Poco M4 se limite à un capteur principal de 13 mégapixels et à un capteur de profondeur de 2 mégapixels. On doit donc se passer d’un ultra grand-angle ici. Enfin, côté autonomie, le smartphone renferme une batterie de 5 000 mAh, tout comme sa version Pro, ce qui lui permet en théorie de tenir une journée et demie facilement. Mais tout dépendra bien sûr de votre utilisation. Le smartphone est enfin compatible avec une charge 18 W.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références de la marque, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones Xiaomi, Redmi et Poco du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.